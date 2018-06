I cavalli accreditati dai quartieri. Le scelte degli esordienti, questa sera l’estrazione delle carriere

Questa sera alle 21:30 avrà inizio la cerimonia delle estrazioni delle carriere per la 136esima edizione della Giostra del Saracino. Un momento emozionante ed atteso da figuranti e quartieristi per conoscere la posizione di uscita dei propri cavalieri sulla lizza, per pensare alle strategie, a chi dei due giostratori far scendere in piazza per primo e poi la cabala immancabile.

Tanti gli esordienti nelle cerimonie della Giostra, i cavalieri Tommaso Marmorini (per Porta Sant’Andrea) e poi Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi per Porta Cruficera, poi ci sono il rettore giallo cremisi Roberto Felici alla prima uscita vera il suo capitano Dante Nocentini. E’ un debutto anche per il rettore rossoverde Andrea Fazzuoli e un ritorno quello per Rodolfo Raffaelli.

Nei giorni scorsi si sono tenute nelle rispettive sedi delle scuderie, le visite di idoneità per i cavalli dei quartieri e adesso sono pronte le liste degli esemplari accreditati per la Prova Generale e la Giostra del 23 giugno.

Questa la tabella di Porta Sant’Andrea. Con Sibilla e Pepyto a disposizione di Tommaso Marmorini e Peter Pan e Nuvola per Enrico Vedovini.

11 di destrieri in lista per Porta Santo Spirito con Tony e Denny i prescelti da Elia Cicerchia, Napoleone, Doc e Faustino a disposizione di Gianmaria Scortecci, poi ci sono Alex, Febbraia, Machinegun, Ona, Paco e Toro Seduto.

Porta Crucifera ha scelto Cody e Pia per Adalberto Rauco, Carlito Brigante che fu di Carlo Farsetti e Yuma, poi a completare il gruppo degli accreditati ci sono Lughente della Campeda, Asia, Mela, Pacifica, Lady, Luisa e Aida.

Porta del Foro invece schiera altri 11 destrieri. Andrea Vernaccini porterà

alle prove Kim, Pioggia, Pine. Davide Parsi ha a disposizione Nuvola, Elettra e Fanny. Poi ci sono Grace Coloner, Orione, Poampero 09, Jerez de la Frontiera e Mango.

@EnricaCherici @ClaudiaFailli