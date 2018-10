Il Gruppo Musici ospite alla Giostra dell’Arme

A distanza di alcuni anni dall’ultima presenza, il Gruppo Musici della Giostra del Saracino torna ospite a San Gemini in occasione della Giostra dell’Arme in programma venerdì 12 ottobre. La tradizionale rievocazione umbra, con la quale il nostro Gruppo ha un rapporto di amicizia e collaborazione particolare, giunge quest’anno alla XLV edizione. Dall’ultimo sabato di settembre alla seconda domenica di ottobre San Gemini rivive il clima e l’atmosfera medioevale attraverso le rievocazioni storiche in onore del Patrono Santo Gemine che cade il 9 ottobre. La città si veste dei colori delle bandiere che i due Rioni, Rocca e Piazza, affiggono alle finestre, riaprono le antiche botteghe, le mostre, le taverne con i piatti tipici. Nella serata di venerdì, il corteo storico muoverà per le vie del centro fino a giungere in piazza S. Francesco dove si esibirà il Gruppo Musici, con i consueti brani di Giostra. La serata sarà poi suggellata dell’esecuzione finale congiunta di alcuni brani assieme al locale Gruppo Sbandieratori in uno spettacolo che unirà musica e bandiere.