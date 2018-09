Grande successo per il blog tour in Valtiberina Toscana di Insolita Italia

Si è conclusa ieri mattina, tra la soddisfazione dei partecipanti, l’esperienza di Insolita Italia in Valtiberina Toscana. Il progetto di marketing territoriale, messo in piedi grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni e le amministrazioni di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro, ha portato un team di food/travel blogger alla scoperta delle bellezze gastronomiche, paesaggistiche e culturali dell’Alta Valle del Tevere in concomitanza del Palio della Balestra 2018.

Una suggestiva avventura di tre giorni aperta venerdì 7 settembre dalla visita a Monterchi, città della Madonna del Parto, tra botteghe artigiane e gastronomia tipica. Il giorno seguente il social media team ha quindi raggiunto il vicino borgo di Anghiari alla scoperta dei suoi splendidi scorci e della tradizione tessile e rurale che lo caratterizza, prima dello spostamento a Sansepolcro.

Nella loro permanenza nella Città di Piero, i blogger hanno visitato le varie attrazioni museali presenti e percorso i sentieri più suggestivi del Cammino di San Francesco, oltre ad assistitere alle principali manifestazioni del Settembre biturgense.

“La cosa che ci ha colpito di più di questo fine settimana in Valtiberina sono state senza dubbio le persone con le quali ci siamo relazionati – ha commentato Elisa, del blog Miprendoemiportovia.it – Entrando in contatto con la vita e le esperienze di chi vive queste terre tutti i giorni, abbiamo trovato delle storie davvero interessanti e abbiamo provato delle grandi emozioni che non vediamo l’ora di riportare nel nostro blog. Pensiamo che l’intera Valtiberina Toscana sia assolutamente un posto da visitare poiché ha tanto da dare ai turisti non solo dal punto di vista storico, ma anche umano. E’ stato infine bellissimo assistere per la prima volta al Palio della Balestra, evento imperdibile che consigliamo fortemente.”

“Difficile dire cosa mi è piaciuto di più di questo fantastico tour – scrive Ramona di farinalievitoefantasia.it – Un primo aspetto riguarda senza dubbio l’accoglienza dei vari B&B e ristoranti, assolutamente ospitali, al quale si aggiunge l’entusiasmo delle guide che ci hanno accompagnato alla scoperta di questi territori. Bellissima la serata degli sbandieratori, uno spettacolo unico, e la domenica del Palio.”

“Nel tour della Valtiberina Toscana ci sono due cose che mi hanno colpito particolarmente – commenta invece Alessandro di girovagate.com – La prima è il Museo della Battaglia di Anghiari per la ricchezza di particolari nella ricostruzione storica di un’opera, quella di Leonardo, che mi ha sempre affascinato; la seconda è la spettacolare esibizione degli sbandieratori di Sansepolcro, sia il sabato sera che la domenica al termine del Palio della Balestra.”