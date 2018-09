Gli Amici di Babbo Natale di Rassina restaurano il Cristo in Croce

Il comitato Amici di Babbo Natale di Rassina, in questi giorni, grazie anche alla collaborazione del falegname Luigi Caccialupi, e dell’esperto di opere d’arte Giovanni Organelli, sta provvedendo al restauro del “Cristo in Croce” realizzato dallo scultore cardese Giovan Maria Cardini che si trova di fronte all’ingresso principale del cimitero di Rassina, opera che il comitato ha ricevuto in custodia dall’amministrazione comunale di Castel Focognano nel 2007, anno in cui è stata posta in loco.

L’opera realizzata dallo scultore pochi anni prima, è alta circa 4,20 metri, e pesa intorno ai 230 chilogrammi, è un pezzo singolare non soltanto per le sue dimensioni, ma perché fu eseguita dal compianto artista casentinese, in un unico tronco di castagno. Il Cristo che venne donato dallo scultore al comune di Castel Focognano come memoria della propria arte e oggetto di devozione, aveva un urgente bisogno di intervento, infatti essendo collocato all’aperto ha subito in questi dieci anni l’attacco delle intemperie, della pioggia, del ghiaccio e del sole, che ne avevano lentamente, ma inesorabilmente, compromesso l’integrità strutturale.

Da un esame sommario fatto qualche tempo fa dall’esperto d’arte Michel Scipioni veniva rilevato che il legno aveva cretti e spaccature profonde, che senza dubbio, in un breve succedersi di stagioni, portavano l’opera a rompersi completamente e a renderla irrecuperabile.

Grazie all’interessamento del comitato amici di Babbo Natale, ma in particolare di Giuliano Pietrini, membro del comitato stesso questa prima parte di restauro è stata realizzata, ora servirebbe una copertura di protezione (come quelle che così spesso si vedono al Nord Italia, ma anche in alcune zone più sensibili della nostra Toscana) per salvarlo nel tempo da una fine certa, con l’intervento di qualche benefattore.