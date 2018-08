Giostra, in vendita i biglietti per la prova generale dedicata a Dario Bonini

Sono attive per la giornata di oggi, giovedì 30 agosto, nella biglietteria e punto informativo sotto le Logge Vasari (orario 11-13 e 15.30-19.30) e domani, venerdì 31 agosto, nella biglietteria del Teatro Pietro Aretino in via della Bicchieraia (orario 10-13 15-22.30) i tagliandi per assistere alla Prova Generale della 137esima edizione della Giostra del Saracino in programma domani sera alle 21.30 e dedicata alla memoria di Dario Bonini, per anni massima autorità della Giostra del Saracino ricoprendo il ruolo di Maestro di Campo.

Si ricorda che i biglietti sono disponibili anche on line su www.boxofficetoscana.it e nei 200 punti vendita della Toscana tra cui quello di Arezzo presso il Centro*Arezzo di viale Amendola (Centro Commerciale Setteponti). Il prezzo per assistere alla prova generale è di 7 euro per la tribuna A, 5 euro per le tribune B e C, 2 euro per le postazioni in piedi. Non sono previste riduzioni. È invece previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni purché assistano alla manifestazione in braccio a un adulto.