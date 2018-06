Giostra, sabato l’estrazione delle carriere. Nuovo regolamento in vigore: un giorno in meno di prove

Sabato 16 giugno alle ore 21 in piazza del Comune si terrà la cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani per l’edizione della Giostra del Saracino di sabato 23 giugno.

Come da nuovo regolamento, da domenica 17 giugno a mercoledì 20 giugno, dalle 20.30 alle 23.30, avranno luogo le prove dei giostratori, con la decurtazione di un giorno rispetto a quanto avvenuto fino ad ora, uniformando quindi il periodo di prove di giugno a quello di settembre. Le prove si articoleranno in uniche sessioni di 45 minuti per ciascun quartiere a cui prenderanno parte sia i giostratori di riserva, sia i titolari, anziché due sessioni distinte come avveniva in passato eliminando di fatto la distinzione tra titolari ed esordienti. Le prove si svolgeranno secondo l’ordine di estrazione delle carriere a scalare giorno per giorno (il primo giorno correrà per primo il primo quartiere estratto, il secondo giorno, il secondo quartiere estratto e così via).

Giovedì 21 giugno dalle 17 alle 18, si terrà il turno facoltativo di prova per i giostratori titolari, a cui seguirà la Bollatura dei Cavalli. Alle 21.30 la “Prova generale” dedicata alla memoria di Sandro Sganappa, già rettore di Porta del Foro e membro del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Giostra del Saracino, scomparso il 19 settembre 2017.

Si ricorda, inoltre, che è partita questa mattina la vendita dei biglietti della Giostra e della Prova Generale nella biglietteria a piano terra del Teatro Pietro Aretino in via della Bicchieraia.

Da domani, Venerdì 15 Giugno, ore 12: apertura vendite online sul sito www.boxofficetoscana.it e nei 130 punti vendita della Toscana tra cui quello di Arezzo presso il Centro*Arezzo (Galleria Setteponti) fino ad esaurimento dei tagliandi disponibili.

Da Sabato 16 a Mercoledì 20 Giugno dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali di Piazza Grande al civico Logge Vasari, 7.

Giovedì 21 Giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

Venerdì 22 Giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

Sabato 23 Giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.