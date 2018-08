Giostra, quando l’Inno era intonato da coro. La proposta di Rossi: “Ritorno alle origini con cantori in piazza”

Non solo tamburi e chiarine. Una volta l’Inno del Saracino, composto da Giuseppe Pietri nel 1931, era anche cantato. Lo dimostrano gli spartiti scovati nell’archivio della Filarmonica Guido Monaco. Spartiti preziosi, che presto passeranno in custodia alla Fraternita dei Laici. Ed è proprio il primo rettore, Pierluigi Rossi, a lanciare una proposta: “Perché non tornare a cantare l’Inno anche nelle attuali manifestazioni? Un coro o un tenore, ospite speciale della Giostra, potrebbero intonarne le note”.

Una proposta che arriva ripercorrendo il solco della tradizione. Perché nei primi anni della manifestazione non c’erano solo i Musici, ma anche un vero e proprio coro che cantava le parole scritte da Alberto Severi. Quel “Terra di Arezzo un cantico…” che tutti in piazza oggi intonano alzandosi in piedi, è stato eseguito dai cantori probabilmente fino alla seconda guerra mondiale. Poi la tradizione, forse troppo legata all’immagine della manifestazione creata nei primissimi anni, si perse.

Oggi la proposta di riportarla in auge: “Inizialmente potrebbe essere eseguita durante la Prova Generale – spiega Rossi – per capire l’effetto e l’impatto che potrebbe avere durante lo svolgimento della manifestazione”.

Di certo tornerebbe a legare, grazie ad un pentagramma, la Giostra del Saracino alla grande tradizione del canto corale di Arezzo.

IL TESTO