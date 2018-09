Giostra e Prova Generale: i tempi delle carriere di titolari e riserve. Cicerchia e Vedovini tra i più veloci

La carriera più veloce in assoluto è stata quella corsa da Elia Cicerchia e annullata dal maestro di campo per via dei disturbi. Quella più lenta invece quella di Tommaso Marmorini.

Sono stati resi noti i tempi ottenuti durante l’edizione di settembre della Giostra del Saracino dai cavalieri dei quattro quartieri di Arezzo.

Oltre ai tempi dei titolari anche quelli delle riserve che hanno corso la Prova Generale di venerdì 31 agosto 2018.

GIOSTRA DEL SARACINO – 137esima edizione

QUARTIERE GIOSTRATORE TEMPO (secondi)

Porta del Foro Andrea Vernaccini 4,49

Porta Santo Spirito Gianmaria Scortecci 4,36

Porta Crucifera Lorenzo Vanneschi 4,45

Porta Sant’Andrea Tommaso Marmorini 4,68

Porta del Foro Davide Parsi 4,64

Porta Santo Spirito Elia Cicerchia 4,21 (carriera disturbata)

Porta Santo Spirito Elia Cicerchia 4,50

Porta Crucifera Adalberto Rauco 4,66

Porta Sant’Andrea Enrico Vedovini 4,26

Porta Santo Spirito Gianmaria Scortecci 4,45

Porta Crucifera Lorenzo Vanneschi 4,67

PROVA GENERALE

QUARTIERE GIOSTRATORE TEMPO (secondi)

Porta del Foro Gabriele Innocenti 4,46

Porta S. Spirito Andrea Bennati 4,53

Porta Crucifera Filippo Fardelli 4,54

Porta Sant’Andrea Saverio Montini 4,72

Porta del Foro Roberto Gabelli 4,35

Porta S. Spirito Elia Pineschi 4,72

Porta Crucifera Jacopo Francoia 4,34

Porta Sant’Andrea Francesco Rossi 4,77

Porta del Foro Gabriele Innocenti 4,60

Porta Sant’Andrea Francesco Rossi 4,93 (carriera lenta)