Giostra. Porta Crucifera a tutto cinque. Vanneschi: “Dagli errori si impara a fare meglio”

“È stata una giornata davvero molto positiva per tutta la squadra”.

Porta Crucifera sarà il terzo quartiere a scendere in lizza per conquistare la lancia d’oro della 137^ edizione della Giostra del Saracino.

Ieri però durante la sessione di prove i rossoverdi sono stati i primi ad esercitare le loro abilità e testare strategie.

“Domenica vedremo – ha raccontato Lorenzo Vanneschi, cavaliere titolare di Porta Crucifera – per adesso le prove sono andate molto bene. Abbiamo provato dei dettagli e messo a punto le ultime strategie. Ci sembra che per il momento si stiano svolgendo meglio rispetto a giugno. Abbiamo anche fatto un’attenta analisi di quello che è stato il risultato della scorsa edizione. Abbiamo sicuramente commesso degli errori ma, come si dice in questo caso, sbagliando si impara. E dunque avanti così con convinzione e grande energia”.

Il quartiere di Colcitrone al momento ha al suo attivo 37 vittorie. Sono primi pari merito con il quartiere di Porta Sant’Andrea che, dopo l’ultimo trionfo è pronto a dare il tutto e per tutto per realizzare il sorpasso.