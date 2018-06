Giostra, parte la vendita dei biglietti al botteghino e on line. Tutte le info

Avrà inizio domani, giovedì 14 giugno, la vendita dei biglietti per assistere alla 136esima edizione della Giostra del Saracino, in programma sabato 23 giugno alle 21.30, e della Prova Generale di giovedì 21 giugno.

Come nelle ultime edizioni della manifestazione sarà possibile, dal giorno successivo, venerdì 15 giugno, acquistare i tagliandi on line sul circuito Boxoffice Toscana e nei 130 punti vendita della Toscana, tra cui quello di Arezzo situato presso il Centro*Arezzo (Galleria Setteponti, Ipercoop) – via Giovanni Amendola, oltre che alla biglietteria posta nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32 e nei locali di Piazza Grande – Logge Vasari, 7 secondo gli orari indicati sotto.

Di seguito giorni e orari di apertura:

– Giovedì 14 Giugno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32. Ogni persona potrà acquistare massimo 4 tagliandi.

– Da Venerdì 15 Giugno, ore 12: apertura vendite online sul sito www.boxofficetoscana.it e nei 130 punti vendita della Toscana tra cui quello di Arezzo presso il Centro*Arezzo (Galleria Setteponti) fino ad esaurimento dei tagliandi disponibili.

– Da Sabato 16 a Mercoledì 20 Giugno dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali di Piazza Grande al civico Logge Vasari, 7.

– Giovedì 21 Giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

– Venerdì 22 Giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

– Sabato 23 Giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

Ricordiamo che per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano alla Giostra seduti in braccio ad un adulto.

Da 5 a 14 anni e sopra i 70 anni è invece prevista la riduzione di 10 euro rispetto all’intero per ogni tribuna.

Il prezzo per assistere alla Prova Generale in programma giovedì 21 giugno, invece, è di 7 euro per la tribuna A, di 5 euro per le tribune B e C e di 2 euro per le postazioni in piedi. Non sono previste riduzioni.

È invece previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni purché assistano alla manifestazione in braccio a un adulto. Vista la natura della manifestazione non è consentito l’accesso con animali domestici di nessuna taglia.