Giostra, la notte dei quartieristi in coda di fronte alla biglietteria: via alla vendita dei ticket

Ore di coda di fronte al portone del Teatro Bicchieraia: di scena la vendita dei biglietti della Giostra del Saracino. Come ogni anno tantissimi aretini questa notte, imperterriti, si sono messi in fila per accaparrarsi i posti migliori. Quelli nelle tribune, da dove vedere le carriere dalla prospettiva migliore, senza perdersi nulla di movimenti e strategie che avvengono in piazza.

Ad accaparrarsi i primi ticket è stata una veterana: la solita signora che da anni, aiutata dai familiari che le danno il cambio a turno durante la notte di fronte al portone, riesce a varcare per prima la soglia della biglietteria.

Fin dalle primissime ore del mattino anche i quartieristi di Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito, organizzati in gruppi, hanno riempito la fila, in attesa del via alle vendite.



Adesso la vendita prosegue: da domani, sabato 25 agosto, sarà possibile acquistare i tagliandi on line sul circuito Boxoffice Toscana e nei 200 punti vendita della Toscana, tra cui quello di Arezzo situato presso il Centro*Arezzo (Galleria Setteponti, Ipercoop) – via Giovanni Amendola, oltre che alla biglietteria posta nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32 e nei locali di Piazza Grande – Logge Vasari, 7 (orari: venerdì 24 Agosto dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32. Massimo 4 biglietti a persona).

Sempre da domani, dalle ore 12 saranno aperte le vendite online sul sito www.boxofficetoscana.it e nei 200 punti vendita della Toscana tra cui quello di Arezzo presso il Centro*Arezzo (Galleria Setteponti) fino ad esaurimento dei tagliandi disponibili.

GLI ORARI DELLA BIGLIETTERIA

Da Domenica 26 a Giovedì 30 Agosto dalle 11 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30: apertura della biglietteria nei locali di Piazza Grande al civico Logge Vasari, 7.

Venerdì 31 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.30: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

Sabato 1 Settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia. Domenica 2 Settembre dalle 9 alle 18: apertura della biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino di via Bicchieraia 32.

Per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano alla Giostra seduti in

braccio ad un adulto.

Da 5 a 14 anni e sopra i 70 anni è invece prevista la riduzione di 10 euro rispetto all’intero per ogni tribuna.