Giostra Live, estrazione delle carriere: apre Colcitrone e chiude Sant’Andrea

C’è stata attesa per scoprire l’ordine con il quale i quattro quartieri della Giostra del Saracino sfideranno il Buratto. Attesa soprattutto nei debuttanti, tre giostratori in particolare, come Tommaso Marmorini, Adalberto Rauco e Lorenzo Vannozzi. E sarà proprio uno dei due esordienti rossoverdi ad aprire la piazza. Porta Crucifera è stato estratto per primo. Segue Porta del Foro, Porta Santo Spirito e poi chiude Porta Sant’Andrea.

Sarà una Giostra molto sentita anche per le altre figure che si sono rinnovate nel corso delle ultime elezioni: Andrea Fazzuoli e Rodolfo Raffaelli rispettivamente rettore e capitano di Porta Crucifera, i pari grado di Porta del Foro Roberto Felici e Dante Nocentini con la confermata coppia di giostratori Andrea Vernaccini e Davide Parsi. Collaudate invece le coppie dirigenziali dei quartieri che hanno vinto più recentemente Ezio Gori e Marco Geppetti di Porta Santo Spirito con la coppia d’attacco di Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci e Maurizio Carboni e Mauro Dionigi di Sant’Andrea che oltre a Marmorini mancano sulla lizza il veterano Enrico Vedovini.

Nell’ultima edizione del settembre scorso chi tirò per primo vinse: Porta Sant’Andrea. L’estrazione delle carriere di questa edizione è esattamente l’opposto di quella scorsa.

@NadiaFrulli @EnricaCherici