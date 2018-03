Due quartieri al voto in questo fine settimana per rinnovare le proprie dirigenze. Porta del Foro e Porta Santo Spirito chiamano alle urna oggi e domani i soci che saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze.

In entrambi i quartieri, come da statuto, è stata presentata una lista unica. A Porta del Foro si parte con un colpo di scena: non si ripresenta il capitano Dario Tamarindi. Torna invece a candidarsi il vice rettore in carica Enrico Pelliccia, e tra i nomi noti c’è anche quello dell’ex giostratore Paolo Parigi. Il nome che da tempo passa di bocca in bocca come quello di probabile nuovo rettore resta comunque quello di Roberto Felici. Nella lista c’è infatti anche lui, il figlio dello storico rettore Giancarlo, che pubblicamente ha dichiarato di essere disponibile a ricoprire il ruolo di rettore.

Intanto nei giorni scorsi la commissione elettorale del Quartiere ha reso pubblica l’intera lista:

Lista dei candidati al Consiglio Direttivo: Angioli Alessandro, Astrologhi Luca detto Chino, Beoni Michele, Bianco Barbara, Borgogni Andrea, Cacioli Marco, Cantaloni Gianni, Casini Lorenzo detto Pantera, Dragoni Alessandro, Felici Roberto, Grassi Carlotta, Giusti Diego, Innocenti Jacopo, Martini Riccardo, Massai Giacomo, Orlandi Antonio, Nocentini Dante, Parigi Paolo, Pelliccia Enrico, Rentini Massimo, Severi Daniele, Tinti Mirko, Veneri Matteo, Vitellozzi Mirko. Lista dei candidati per il Collegio dei Probiviri: Berbeglia Simonetta, Carboni Gabriele, Castigli Gianluca, Tenti Luca. Lista dei candidati al Collegio dei Sindaci Revisori dei conti: Bartaletti Paolo detto Tattola, Checcacci Adriano detto Nano, Fei Alessandro, Grasso Roberto detto Spino, Rentini Jessica, Rondinini Marco. Possono votare i soci in regola, ovvero tutti coloro in possesso della tessera 2017 che abbiano però compiuto i 16 anni di età.

Le urne saranno aperte questo pomeriggio dalle 14,30 alle 20, e domenica 18 marzo, dalle ore 8:30 alle 13.

Anche a Porta Santo Spirito una sola lista e un nome su tutti per la guida del quartiere: quello di Ezio Gori, il rettore della rinascita, che insieme a Elia Cicerchia e Gian Maria Scortecci ha portato tante lance e realizzato tanti sogni dei giallo blù.

La lista dei candidati. Per il consiglio direttivo: Barberini Fabio, Bartolini Jacopo (detto Budu),CarnescialiAlberto (dettoAlbertino da Chiani), Ciardi Francesco,CuccinielloRoberto,FratiniGabriele, Geppetti Marco, Gori Ezio, Magi Giacomo (detto Gekkino), Menchetti Marco (detto Wonch), Mattesini Andrea, Meoni Riccardo, Moretti Fortunato, Narducci Gabriele, Salvadori Marco, Turchi Roberto, Zampoli Simone (detto Ziege). Per il collegio dei probiviri: Berbeglia Luca, Berbeglia Stefano (autocandidato), Cittadini Fabio, Del Dottore Marco, Fulgenzi Giancarlo, Sini Alessandro,Viti Carla. Peril collegio dei sindaci revisori dei conti: Brocchi Filippo, Droandi Orazio, Neri Fabio,Palazzo Simon Pietro,RossiDavid (detto Dazzi), Vichi Alessandro (detto Dippe).

Le votazioni – ricorda il quartiere – si terranno nei giorni oggi, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20 e domani con orario 10 – 13 e 15 – 19.