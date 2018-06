Torneo dei quartieri, ecco la divisa di Porta Santo Spirito

Si è tenuta ieri, venerdì 15 giugno, all’interno del Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito la presentazione delle nuove divise da calcio giallo-blù, che verranno utilizzate in occasione del Torneo dei Quartieri organizzato ogni anno nel mese di luglio.

Grande novità per la Colombina, che vede a partire da quest’anno la collaborazione ufficiale con la Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano sponsor giallo blu. Presente alla manifestazione il Presidente della banca Capeglioni Carlo che ha sottolineato il percorso di collaborazione con il Quartiere di Porta Santo Spirito ormai consolidato da molti anni. Capeglioni ha evidenziato l’importanza del legame tra la banca e il territorio.

A rappresentare il Quartiere è stato il Rettore Vicario Giacomo Magi che ha ringraziato l’istituto di credito per il sostegno e l’attenzione prestata alla realtà giallo – blu, che oltre a essere un Quartiere della Giostra del Saracino è un punto di riferimento e di aggregazione per i giovani della città.