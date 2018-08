Torna la Settimana del Quartierista, Sant’Andrea comincia il 23. Il programma

Torna l’appuntamento con la Settimana del Quartierista di Porta Sant’Andrea che, dal 23 agosto fino al 2 settembre, scandirà l’attesa del popolo Bianco Verde verso la Giostra del Saracino della Madonna del Conforto.

In piazza San Giusto, fino alla cena propiziatoria di sabato 1 settembre, ogni sera i quartieristi potranno cenare con antipasti, primi, pizze e grigliate di carne; sempre aperti i bar di piazza, già dalle ore 19, così come la “Divina botteghina” dove si potranno acquistare numerosi gadget del Quartiere. Non mancherà, come di consueto, l’animazione per i bambini.

Ad aprire la lunga serie di eventi sarà il TORNEO DI BRISCOLA e la SFIDA AL BURATTO DI FRECCETTE: giovedì 23 agosto, a partire dalle 22:00, grandi e piccini potranno cimentarsi con i giochi della tradizione popolare per tutta la notte.

Venerdì 24 agosto dalle ore 22:30 salirà in consolle GIANNI LUNA DJ che proporrà la serata spettacolo “Hit Mania Divus”, un tuffo tra le note della musica dance più amata di sempre.

Sabato 25 agosto, sempre alle ore 22:30, arriva il sound di Nicola Lucioli: dopo il successo nel post Cena della Vittoria, il noto dj aretino sarà il protagonista dell’ELECTRO FLUO PARTY, la festa più travolgente del week end Bianco Verde.

Domenica 26 agosto l’appuntamento è con la storia grazie a “LA QUESTIONE ARETINA”, il documentario inedito sulla Fortezza Medicea di Arezzo prodotto da Federico Colizzi, Marco Giustini e Gaetano Maria Mastrocinque che sarà proiettato in piazza San Giusto dopo un’accurata introduzione storica. A far da cornice alla serata la consolidata degustazione di sigari cubani, dominicani e toscani, rhum, grappe, distillati proposti dal Tabacchi del Kama.

Lunedì 27 agosto dalle 22:00, spettacolo assicurato con CIAO DARWIN – la legge del più forte, parodia del celebre programma televisivo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che coinvolgerà tanti quartieristi con prove esilaranti dal divertimento assicurato.

Martedì 28 agosto dalle 22:30 i balli più “calienti” travolgeranno piazza San Giusto, merito della serata latino-americana della scuola TUTTIFRUTTI: salsa, bachata, raggaeton e pop latino saranno i generi da ballare al ritmo di Davide dj in consolle.

Mercoledì 29 agosto dalle 22:30 appuntamento da non perdere per gli amanti della musica live. Sul palco di San Giusto saliranno, infatti, gli STRANO BAKKANO, band che proporrà cover e brani di successo del panorama musicale internazionale.

Giovedì 30 agosto sarà l’accoppiata formata da OMERO & FRIENDS e BIZIO from FACTORI ad accendere il Summer Party, festa esilarante che richiamerà tanti giovani per una serata all’insegna del sano divertimento e buona musica.

Venerdì 31 agosto, dalle 22:30: MILLENNIUM – Party from 2000 to 2018 By DIVUS NEW SCHOOL! Il ritorno dalla Prova Generale sarà da non perdere grazie a Carlo Franci, che farà saltare il popolo Bianco Verde al suono della sua consolle.

Sabato 1 settembre alle 20:30: CENA PROPIZIATORIA, music by Francesco Irrera & Nicola Lucioli. Prenotazioni ed acquisto biglietti in sede, da lunedì 27 a giovedì 30 agosto (dalle ore 21:30 alle 24:00). Dalle 23 ingresso libero.