Si avvicina la Giostra, il calendario delle visite di idoneità dei cavalli. Tutti dal veterinario Gottarelli

In città le bandiere dei quattro quartieri già sventolano da tempo e la temperatura della Giostra inizia a salire, con tutte le sue novità e le sue conferme. Una delle tappe importanti è quella che si terrà in due giorni questa settimana e cioè le visite per le idoneità dei cavalli.

Secondo quanto stabilito dal protocollo veterinario concordato con il dottor Roberto Gottarelli, nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 giugno si svolgeranno le visite di idoneità sui cavalli che saranno ammessi a disputare le prove ufficiali e la Giostra del Saracino di sabato 23 giugno. Come consuetudine le visite saranno effettuate secondo l’ordine di estrazione delle carriere dell’ultima Giostra corsa pertanto il calendario sarà il seguente:

Mercoledì 13 giugno

Ore 9,00 Quartiere di Porta Sant’Andrea

Ore 14,00 Quartiere di Porta Santo Spirito

Giovedì 14 giugno

Ore 9,00 Quartiere di Porta del Foro

Ore 14,00 Quartiere di Porta Crucifera

Per Gottarelli non si tratta di una novità visto che è stato veterinario dell’Istituzione Giostra del Saracino dal 2008 al 2013 ed è stato nominato in questo ruolo anche per le due edizioni della Giostra del 2018.