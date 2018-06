Porta Sant’Andrea, giovedì 14 giugno la quarta edizione del “Memorial Carlo Fardelli”

Il Quartiere di Porta Sant’Andrea si prepara alla prossima edizione della Giostra del Saracino del 23 giugno e lo fa letteralmente “di corsa”.

Giovedi 14 giugno, infatti, si aprirà la kermesse di iniziative programmate per la settimana del quartieri sta con la IV° edizione del “MEMORIAL CARLO FADELLI”, corsa podistica intitolata alla memoria di Carlo Fardelli, capitano vittorioso e uomo di sport, organizzata dal Quartiere in collaborazione con la società sportiva Atletica Sestini-Fiamme Verdi.

La gara è valevole come settima tappa del “Tuscany Run Ten 2018”, circuito di corse podistiche che si snodano nella province di Arezzo e Siena.

Suggestivo il percorso che si snoda per 7,5 KM lungo le strade del centro cittadino ricomprese nel territorio di Porta Sant’Andrea. Previsto cronometraggio elettronico tramite chip, servizio spogliatoio e docce.

Il ritrovo è previsto alle ore 19.00 in Piazza san Giusto, presso la sede del Quartiere. La partenza della gara è alle 20.45.

E’ possibile iscriversi alla corsa direttamente on line tramite il sito www.dreamrannurs.it fino alle ore 20.00 del giorno 13 giugno al costo di euro 5,00. Oppure il giorno stesso della gara, fino a 30 minuti prima della partenza, al costo di euro 7,00. Per la non competitiva l’iscrizione è possibile esclusivamente il giorno della gara al costo di euro 3,00.

L’organizzazione ha previsto per tutti i partecipanti un pacco gara.

Nell’ambito della manifestazione è prevista anche una sessione di allenamento alla camminata sportiva fitwalking organizzata da Roberto Duranti e Tennis Giotto.

Durante e dopo la manifestazione per tutti la possibilità di cenare presso gli stand gastronomici con pizze, primi e grigliate di carne.

Per info qpsa.sportevents@gamil.com, Marco 3394872570.