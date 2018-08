Ecco il menù della Settimana del Quartierista di Porta Santo Spirito

Parte la “Settimana del Quartierista” a Porta Santo Spirito. Nei giardini del Porcinai a partire da mercoledì 22 agosto fino al 2 settembre ogni sera iniziative per quartieristi ed appassionati che vogliono respirare l’atmosfera della Giostra del Saracino. Sono tante le novità di questo pregiostra senza però mancare di migliorare gli appuntamenti tradizionali. Ogni sera i quartieristi potranno cenare al quartiere con la pizzeria sotto le stelle e le splendide grigliate, il bar sempre aperto e spazio dedicato al tesseramento e ai gadget giallo blu. Kinder Garten lo spazio riservato ai bambini con l’animazione del quartiere.

Mercoledì 22 CACCIA AL TESORO – si ripete la grande avventura dello scorso anno dove seguendo tutti gli indizi in giro per la città si dovrà arrivare a scoprire l’ambito tesoro.

Giovedì 23 Corsa podistica “X CORSA IN MEMORIA DEL BAMBA – Lorenzo Randellini” Siamo giunti alla decima edizione che vede ogni anno partecipare sempre più podisti amatoriali e professionisti. Le iscrizioni iniziano alle ore 20:00 nei Giardini del Porcinai, e saranno aperte fino a 15 minuti prima della gara che partirà alle 21.

Venerdì 24 HALF HOUR PARTY – L’ultima edizione è stata incredibile ogni 30 minuti un genere musicale diverso e questa edizione riserverà delle ulteriori sorprese.

Sabato 25 FULL MOON PARTY – E’ la festa per eccellenza di tutta la città, più Dj, più colori, più secchielli. Ogni anno il Full Moon Party supera se stesso.

Domenica 26 PRANZO DELLE ESTRAZIONI – Il miglior defaticante dopo l’impegnativo week end, e il miglior modo per stare insieme alla grande famiglia giallo blu. SARACIECO una delle novità di questo pre giostra, la sfida nella sfida, 4 contendenti, un vincitore in una sfida imprevedibile, guidata dall’abilità e dalla fortuna.

Lunedì 27 SERATA CON LA MAGA – Una serata speciale dedicata ai piccoli quartieristi della Colmbina dove la magia riserverà tantissime sorprese.

Martedì 28 DR WHY – Non mancano le sfide, pulsantiere a gogo e tante squadre nello scontro per vedere chi ne sa di più in tutti i campi, un mix tra trivial pursuit e un quiz televisivo.

Mercoledì 29 SEPTEMBER FEST- Torna il consueto appuntamento con birra, wurstel e crauti, e quale migliore occasione per l’ennesima sfida di questa settimana? Gli amanti della birra potranno non solo degustare le migliori birre bavaresi, ma dimostrare le loro qualità atletiche al BEER PONG.

Giovedì 30 SILENT PARTY – A volte hai solo voglia di isolarti da tutti, metterti le cuffie e ascoltare la tua musica preferita. Torna a Santo Spirito un format che ha fatto impazzire tutti.

Venerdì 31 PROVA GENERALE – CAP@GIR@ – Per chi non può andare in piazza a sostenere Andrea ed Elia ci sarà la possibilità di farlo al Quartiere. A seguire il ritorno di un grande classico tutti i pezzi dagli anni ’90 a inizio ’00 suonati dai nostri Dj.

Sabato 1 CENA PROPIZIATORIA – Manca davvero poco e tutti i quartieristi non possono far altro che riunirsi tutti insieme in un unico grande tavolo per chiudere una settimana incredibile e far sentire tutta la vicinanza a Gianmaria ed Elia.

Domenica 2 GIOSTRA DEL SARACINO – Tutti insieme a seguire la proiezione della Giostra del Saracino in diretta.