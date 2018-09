La grande amarezza di Porta del Foro, il rettore: “Non salvo niente. E’ tutto in discussione dopo 11 anni di sconfitte”

Due quattro, entrambi deludenti anche se per differenti motivi. Il primo, quello di Andrea Vernaccini, perché a rischio 2 e perché arrivato dal giostratore più esperto del quartiere, che aveva già dimostrato di avere il 5 nelle sue corde. Il secondo, quello di Davide Parsi, perché ha di fatto estromesso la Chimera dalla lotta, visti i 5 messi in cascina nella prima carriera da Santo Spirito e Colcitrone. Porta del Foro si guarda allo specchio a fine Giostra, ancora una volta senza lancia d’oro in mano. E l’autocritica a caldo del rettore Roberto Felici lascia spazio a pochi dubbi, preannunciando cambiamenti radicali.

E’ stata una Giostra sottotono – ha detto senza nascondersi Felici -, ci aspettavamo tutt’altro risultato. A questo punto bisogna analizzare quello che è successo. Perché Porta del Foro ha bisogno davvero di cambiare marcia. Ancora non ci siamo riusciti. Bisognerà mettersi a lavorare a testa bassa, sarà un inverno lungo per noi.

Eppure, in termini numerici, un risultato disastroso non è stato. In passato è andata molto peggio e un 8 potrebbe essere un punto di ripartenza. Forse a deludere è stata la sensazione che, nonostante la volontà, la Chimera non sia stata in grado di star dentro la lotta.

Non c’è assolutamente niente da salvare – ha infatti chiosato il rettore – dobbiamo mettere in discussione tutto quello che ci ha fatto arrivare a questo punto, ovvero undici anni di sconfitte. Ripartiamo da zero.

@MattiaCialini