Allegria, brindisi, musica e scaramanzia. Tutti seduti, fianco a fianco, stretti nella calda atmosfera del quartiere in attesa del giorno della verità, del responso della piazza. E’ la notte delle cene propiziatore e sono tremilacinquecento i quartieristi che si siedono a tavola per rinnovare la tradizione del convivio giostresco più atteso. Il maltempo incombe, ma nessuna paura. Le alternative al coperto sono pronte.

Porta del Foro, tra chianina e pollo: 800 prenotati

La Chimera aveva puntato sulla bellissima cornice di Piazza della Badia, ma si sposterà al centro affari. La serata comincia alle 19,45 con l’aperitivo e prosegue dalle 20,30 con la cena. Il menù: Antipasto; Tagliatelle al Sugo Bianco di Chianina; Pollo al tegame con briciole; Patate Duchessa e Piselli; Dolce; Acqua e Vino. A seguire Dj-set del duo Mariottini-Cuccoli.

Il Quartiere di Porta del Foro comunica che la Cena Propiziatoria di questa sera verrà svolta presso Arezzo Fiere e Congressi in via Spallanzani, all’interno del padiglione Redi numero 5. La decisione è stata presa a seguito del bollettino giallo emanato dalla Regione Toscana che mette tempo variabile per tutta la giornata.

Ingresso libero dopo cena.

Porta Santo Spirito non si sposta dalla sede: 700 a tavola

Il consiglio direttivo di Porta Santo Spirito – ha comunicato la Colombina in mattinata – riunitosi questa mattina conferma che la cena propiziatoria si svolgerà regolarmente ai Bastioni in via Niccolo Aretino. Dopo attenta valutazione viene quindi confermata la tradizionale location nella serata in cui tutto il popolo gialloblù si stringe attorno ai suoi Ragazzi Terribili Elia e Gianmaria prima della disfida di domani pomeriggio. Sono ancora disponibili biglietti per partecipare all’evento di questa sera. Quartieristi e simpatizzanti che vogliono acquistare il biglietto possono contattare i seguenti numeri: Zampoli Simone 345 3519655; Innocenti Simone 393 3608089; Tavanti Giulio 331 7768309; Del Dottore Marco 338 7906507. Il menù della cena: Antipasto Toscano, Lasagne al forno, Bistecca alla griglia con patate al forno, Acqua e vino.