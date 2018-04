Gruppo Musici, ecco i candidati per il rinnovo della cariche sociali

In vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo Musici Giostra del Saracino per il triennio 2018/2020, la Commissione elettorale rende note le liste dei candidati, ricordando che il seggio elettorale sarà aperto presso la sede sociale sabato 7 aprile dalle ore 14 alle 19 e domenica 8 aprile dalle 9 alle 12.

Redazione Arezzo Notizie