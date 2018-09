Giostratori e cavalli, ecco l’ufficialità: ultima bollatura per Napoleone

Ultimo atto prima della verità della lizza, questa mattina – durante la bollatura – sono stati ufficializzati giostratori e cavalli della 137esima edizione della Giostra del Saracino in programma domani pomeriggio in piazza Grande. Poche novità rispetto allo scorso giugno. Porta del Foro schiera Andrea Vernaccini su Kim, chiamato Brighella, sella italiana di 12 anni, mentre Davide Parsi monterà Nuvola, di 17. Entrambe erano le cavalcature di giugno. Una novità per Porta Santo Spirito: Cicerchia sceglie Tony, 7 anni, al posto di Doc. Scortecci monta Napoleone, 19 anni, alla sua ultima Giostra. Porta Crucifera conferma in blocco Lorenzo Vanneschi su Carlito Brigante e Adalberto Rauco su Pia. Anche Sant’Andrea non cambia: Sibilla per Marmorini e Peter Pan per Vedovini.

Porta del Foro

Andrea Vernaccini – Brighella 12 anni sella italiana morella

davide Parsi – Nuvola 17 anni sella italiana roano

Porta Santo Spirito

Elia Cicerchia – Tony 7 anni sella italiana sauro

Gianmaria Scortecci – Napoleone anni 19 sella italiana sauro

Porta Crucifera

Adalberto Rauco – Pia 6 anni haflinger palomino

Lorenzo Vanneschi – Carlito Brigante 16 anni argentino roano

Porta Sant’Andrea

Enrico Vedovini – Peter Pan 18 anni sella italiana grigio

Tommaso Marmorini – Sibilla 8 anni sella italiana grigio

Ha collaborato Nadia Frulli