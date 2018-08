Oggi la presentazione della lancia, domenica l’estrazione delle carriere. Manca poco più di una settimana alla Giostra e l’atmosfera nei quartieri si scalda. Mentre le settimane del quartierista sono già decollate, si avvicinano gli appuntamenti “istituzionali”.

Domani, domenica 26 agosto, alle ore 11 in piazza del Comune si terrà la consueta cerimonia di “Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani”per l’edizione della Giostra del Saracino di domenica 2 settembre. Il popolo della giostra scoprirà così l’ordine con il quale i quartieri faranno scendere in lizza i propri giostratori.

La cerimonia dell’estrazione delle carriere è sempre molto suggestiva. Come ogni settembre, si svolge la mattina. Alle ore 10,30 i figuranti si ritroveranno in piazza della Badia, alle 10,40 il Corteo degli armati partirà per raggiungere il Palazzo dei Priori percorrendo Via Cavour, Piazza S. Francesco, Via Cesalpino e Piazza del Comune. Alle ore 11 è prevista la consegna dello “scettro” da parte del sindaco Alessandro Ghinelli al Maestro di Campo. Poi i paggetti dei quartieri estrarranno l’ordine delle carriere; ogni capitano pronuncerà il proprio giuramento e poi la Lancia d’Oro sarò portata in Cattedrale dove rimarrà fino al giorno della Giostra.

LE PROVE

Da lunedì 27 agosto, dalle 16.15 alle 19.30, si svolgeranno le prove dei giostratori che proseguiranno negli stessi orari fino a giovedì 30 agosto. Come già avvenuto per le prove di giugno, il nuovo regolamento stabilisce lo svolgimento delle stesse in uniche sessioni di 45 minuti per ciascun quartiere a cui prenderanno parte sia i giostratori di riserva, sia i titolari, anziché due sessioni distinte come avveniva in passato eliminando di fatto la distinzione tra titolari ed esordienti. Le prove si svolgeranno secondo l’ordine di estrazione delle carriere a scalare giorno per giorno (il primo giorno correrà per primo il primo quartiere estratto, il secondo giorno, il secondo quartiere estratto e così via).

Venerdì 31 agosto, dalle 17 alle 19, prove dei giostratori titolari e alle 21.30 “Prova generale” intitolata alla memoria del Maestro di Campo recentemente scomparso, Dario Bonini.

Sabato 1 settembre alle ore 11.30, sul sagrato della Basilica di San Francesco, avrà luogo la Bollatura dei Cavalli e l’investitura dei Giostratori.