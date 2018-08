“Cosa ci manca per conquistare la Lancia d’Oro? Pochi millimetri”. Vernaccini e Parsi ci credono

Ad aprire la piazza il 2 settembre saranno i cavalieri di Porta del Foro. Andrea Vernaccini e Davide Parsi affronteranno il Re delle Indie per primi e detteranno l’andatura della competizione. Da undici anni il quartiere della Chimera non riesce a conquistare una lancia d’oro. Un digiuno lunghissimo che attende di essere interrotto.

“Abbiamo ripensato alle scorse edizioni della Giostra – spiegano Vernaccini e Parsi al termine della prima sessione di prove – crediamo che elementi su cui riflettere e aspetti da migliorare non ce ne siano. Abbiamo fatto il possibile per vincere ma così non è stato. Ci siamo stancati di parlare di sfortuna. Di fatto abbiamo mancato la vittoria di qualche millimetro”.

LE IMMAGINI DELLA PRIMA GIORNATA DI PROVE IN PIAZZA GRANDE

Ancora da decidere i cavalli con i quali i due giostratori affronteranno il Buratto.“Ci prendiamo qualche altro giorno di tempo” hanno spiegato i due della Chimera.“Il nostro obiettivo – hanno continuato Parsi e Vernaccini – è quello di restituire gioia a chi tutto l’anno si impegna per la vita del quartiere. Anche in questa circostanza daremo il massimo”.

