Cavallo nel negozio, Porta Crucifera: “A disposizione dell’Istituzione Giostra per evitare episodi simili”

Anche il quartiere di Porta Crucifera interviene con una nota sull’episodio che ha visto protagonista il cavallo di un cavaliere di casata che, spaventatosi durante il corteggio storico prima della Giostra del Saracino di domenica, è andato a finire all’interno del negozio Ingram di Corso Italia, ferendo in maniera lieve due persone, tra cui un bambino.

Il quartiere di Porta Crucifera – si legge nel comunicato ufficiale rossoverde – in relazione allo spiacevole episodio durante il corteo nel quale il cavallo del cavaliere di casata ha provocato danni ad un negozio e ad alcuni passanti, accertatosi che le persone coinvolte non abbiano riportato conseguenze gravi, augura una pronta guarigione agli stessi e si mette a disposizione dell’Istituzione Giostra per valutare eventuali miglioramenti onde evitare che si ripetano episodi tanto fortuiti quanto pericolosi.