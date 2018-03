Porta Santo Spirito, benedizione pasquale alle Scuderie Edo Gori

Dopo le elezioni per il rinnovo degli organi sociali tenutesi lo scorso fine settimana, sabato 24 marzo il quartiere di Porta Santo Spirito si ritrova alle proprie scuderie per la benedizione pasquale.

Come da tradizione del quartiere in prossimità della Pasqua sabato prossimo alle ore 16,30 circa, il parroco Don Severino Bernardini impartirà la benedizione pasquale alle “Scuderie Edo Gori”.

Luogo di lavoro dei giostratori giallo blu e centro di aggregazione per tutti i i soci ed appassionati della Colombina le “Scuderie Edo Gori” sono oggi uno dei punti nevralgici della vita di quartiere assieme al circolo “dé Ghibellini”.

Sabato 24 marzo sarà quindi l’occasione per tutti i quartieristi ed appassionati per ritrovarsi alle scuderie di San Marco per questo importante evento. Il quartiere invita soci e simpatizzanti