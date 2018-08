Giostra. Chi sfiderà per primo il Re delle Indie? E’ il giorno dell’estrazione delle carriere

E’ il primo atto ufficiale dell’edizione settembrina della Giostra.

Questa mattina Arezzo conoscerà l’ordine con il quale i cavalieri dei quattro quartieri affronteranno il Re delle Indie per aggiudicarsi la lancia d’oro dedicata ai 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

La cerimonia di estrazione delle carriere prenderà avvio alle 11 in punto in piazza della Libertà.

Questo il programma della giornata.

Alle 10,30 ritrovo dei figuranti in piazza della Badia.

Alle 10,40 avvio del corteo degli armati diretto al Palazzo dei Priori percorrendo via Cavour, piazza San Francesco, via Cesalpino e piazza del Comune.

Alle 11 Consegna del bastone di comando da parte del sindaco al maestro di campo. I paggetti dei quattro quartieri estraggono l’ordine delle carriere. Giuramento dei capitani dei quattro quartieri.

La lancia d’oro verrà trasferita in cattedrale dove rimarrà sino al giorno della Giostra (2 settembre).