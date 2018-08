I primi a dar battaglia oggi saranno i giostratori di Porta Santo Spirito. Prende il via alle 16,30 la seconda giornata delle prove della Giostra del Saracino. Giostratori titolari e riserve insieme, come deciso a partire dallo scorso giugno, per “prendere le misure” a piazza e Buratto. La colombina schiererà dunque Elia Cicerchia e Gian Maria Scortecci, insieme ad Andrea Bennati ed Elia Pineschi.

Seguiranno oggi (rispettando l’ordine di estrazione delle carriere di domenica scorsa) Porta Crucifera, Porta Sant’Andrea e Porta del Foro.

Fino a venerdì 31 agosto, i giostratori avranno la possibilità di affinare le proprie carriere. Quattro turni pomeridiani – uno al giorno fino a giovedì 30 -, cui si aggiunge quello facoltativo nel pomeriggio di venerdì 31, quando la sera si svolgerà la Prova Generale con le riserve. Ogni quartiere ha 45 minuti di tempo per testare tecniche e tattiche in vista della disfida al Buratto.

Così oggi il programma in piazza Grande:

16,30 – 17,15 Porta Santo Spirito

17,15 – 18,00 Porta Crucifera

18,00 – 18,45 Porta Sant’Andrea

18,45 – 19,30 Porta del Foro

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

LA CRONACA

Inizia puntuale Porta Santo Spirito. E i risultati non si fanno aspettare. Cicerchia prova cavalli diversi: il risultato non cambia. I primi due tiri sono infatti centralissimi. Scortecci dimostra di non di non essere da meno, marcando un 5 da applausi.

Poi ancora un giro di giostra, con un 4 di Cicerchia, che per l’impatto ha fatto volare il tabellone e un cinque mancato per un pelo. E poi ancora un cinque da applausi.

Spazio infine alle riserve: pochi tiri e tanta concentrazione per loro. E i punteggi hanno gravitato sul 4.

Porta Crucifera arriva in piazza alle 17,15 accolta da un nutrito gruppo di piccoli supporter che hanno sventolato bandiere e intonato cori. I due giostratori, Lorenzo Vanneschi e Adalberto Rauco hanno prima testato la lizza simulando le carriere. Poi hanno dato il via alle danze. E’ stato Rauco il primo a mirare al Buratto e ha marcare due quattro.