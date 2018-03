Giornate Fai e studenti del Colonna come ciceroni a palazzo Albergotti

In occasione delle giornate Fai di Primavera 2018, la classe 4F dell’indirizzo linguistico e le classi 3A e 5A dell’economico sociale del Liceo Vittoria Colonna, coadiuvate dal professore Franco Mencaroni, referente del progetto, sono gli apprendisti ciceroni, per i visitatori di sabato 24 e domenica 25 marzo nella visita di Palazzo Albergotti ad Arezzo. Questo splendido edificio per la prima volta è aperto al pubblico. Anche ad Arezzo, è evidente come sia cresciuto l’interesse per l’arte. Costruito per volontà della famiglia Albergotti tra il 1792 e il 1799 su progetto di Leonardo Massimiliano De Vegni, passò in proprietà al Granduca di Toscana nel 1830. Rappresenta una delle massime espressioni dell’architettura neo-classica aretina risalente alla fine del XVIII secolo. Il Palazzo è detto anche “delle Statue”, essendo sormontato da grandi statue allegoriche, in terracotta, che coronano il timpano centrale (con stemma degli Albergotti). La facciata è caratterizzata da un rivestimento a bugnato e – al centro – da un gruppo di sei agili lesene, sulle quali appoggia il timpano triangolare. Adibito a palazzo reale nella prima metà dell’Ottocento, è oggi sede della Soprintendenza ai Beni ambientali, architettonici, artistici e storici. Quella degli Albergotti è considerata la più importante famiglia di Arezzo, per il ruolo fondamentale svolto nella nella vita politica, religiosa e militare della città. Il Fai ha coinvolto negli anni il Liceo Colonna, trasformando i nostri ragazzi in guide della loro città, chiamandoli “Apprendisti Ciceroni”: niente è più bello che vedere l’entusiasmo degli studenti, appositamente e attentamente istruiti dai loro insegnanti con una professionalità ammirevole, spiegare ai visitatori dei luoghi aperti, i dettagli delle bellezze mostrate.