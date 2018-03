Fraternità di Romena in festa: ecco il programma

Il lunedì di Pasqua è un giorno speciale a Romena: è la festa della fraternità. Una giornata all’insegna della convivialità e della semplicità, scandita da alcuni momenti speciali.

Il programma di lunedì 2 aprile si sviluppa a partire dalle 11, con la messa in pieve del Vescovo di Fiesole Mario Meini.

Subito dopo (ore 12), sempre con il Vescovo, l’inaugurazione del Giardino della Resurrezione: uno spazio all’aperto, vicino alla pieve, dove sono stati collocati i mandorli piantati dalle famiglie del gruppo Nain e un grande olivo. Il gruppo Nain è formato da genitori che hanno perso i figli, i mandorli sono stati piantati in memoria dei loro ragazzi.

Il pomeriggio si apre all’insegna della creatività: alle 14.30 l’artista di strada e clown Gunter Rieber propone in auditorium uno show pieno di gioco e ironia, in cui troveranno spazio le più diverse tecniche circensi: equilibrismo, (trampoli, monociclo, giocoleria, magia, manipolazione, clownerie, pantomima. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

A seguire, intorno alle 16, un altro appuntamento: la presentazione ufficiale del libro che Romena ha dedicato a Papa Francesco, “Semplicemente grazie”. Si tratta di una raccolta di contributi e interviste offerti alla Fraternità da tanti testimoni speciali (da don Ciotti a Ermes Ronchi, da Erri de Luca a Moni Ovadia). La presentazione del libro sarà arricchita dalla testimonianze di un’ospite speciale, Tonio Dell’Olio, già presidente di Libera internazionale e ora responsabile della Cittadella di Assisi. Dell’Olio ha conosciuto e incontrato il Papa sia prima, in Argentina, che dopo l’elezione.

A concludere la giornata (ore 17.30) i pensieri conclusivi di Wolfgang Fasser (responsabile dell’eremo di Romena a Quorle) e di Luigi Verdi (fondatore e responsabile della Fraternità di Romena).

Lunedì 2 aprile – Festa della fraternità di Romena

ore 11

Messa col Vescovo di Fiesole Mario Meini

ore 12

Inaugurazione Giardino della Resurrezione con benedizione del Vescovo

ore 14.30

Spettacolo del clown-artista di strada Gunter Rieber. Uno show di equilibrismo, giocoleria, magia, manipolazione, clownerie, pantomima.

Ingresso libero e aperto a tutti.

ore 16.00

Presentazione di Semplicemente Grazie, il libro che Romena ha dedicato a Papa Francesco con la

testimonianza di Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi e fondatore del settore internazionale di Libera.

Ore 17.30

Conclusioni di Wolfgang Fasser e Luigi Verdi