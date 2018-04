Fraternita aperta per Pasqua e Pasquetta: accoglienza con una dolce degustazione

Dolce accoglienza nelle giornate di festa in Fraternita. Il Palazzo è aperto nel giorno di Pasqua e e di Pasquetta dalle ore 10.30 alle 18. In queste festività pasquali i turisti e i visitatori del secolare Palazzo potranno degustare, come dono della Fraternita, il vino Passito, abbinato alle praline di cioccolato Vestri. Il vino Passito da uve sangiovese è l’ultimo prodotto di Tenute di Fraternita, proprietaria di 45 ettari di vigneti con produzione di 4mila quintali di uva.

Questo vino, ottenuto facendo appassire le uve raccolte mature di sangiovese e affinato in barriques, presenta una media dolcezza con profumi speziati del sangiovese Toscano.

Si abbina a formaggi stagionati, brasati di carne speziati come lo stufato alla “Sangiovannese”, dolci secchi e cioccolata.

“Eccellenze aretine gustate in un palazzo disegnato da Giorgio Vasari: emozioni ed arte”, ha dichiarato Pier Luigi Rossi, Primo Rettore della più antica ed autorevole Istituzione Pubblica di Arezzo.