Fine estate al museo Mine: aperte le iscrizioni al campus dedicato a Rambaldo

Un’occasione per i giovani per trascorrere una giornata in un luogo che racchiude l’intera storia del nostro territorio. Sono ancora aperte le iscrizioni al campus estivo promosso dal Museo Mine e dedicato alla figura di Rambaldo Macucci, alla quale è dedicata la mostra Mi chiamo Rambaldo. “Metrino” è stato l’ultimo abitante di Castelnuovo dei Sabbioni e durante la sua vita ha conservato fossili, conchiglie, ha dipinto un mondo in trasformazione e scritto poesie. Durante il laboratorio i ragazzi impareranno a conoscere questa figura e potranno provare a “guardare il mondo” come faceva Rambaldo.

Il campus si svolgerà il prossimo 6 settembre dalle 8 e 30 alle 13 e 30 presso il Museo MINE ed è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

C’è tempo fino al 4 settembre per iscriversi e la quota di iscrizione è di € 3.00.

Il campus sarà attivato con un minimo di 6 iscritti fino ad un massimo di 25 partecipanti.

Maggiori informazioni sul sito internet del Museo Mine http://www.minecavriglia.it/con-gli-occhi-nel-mondo-di-rambaldo/