Filippo Boni conquista il Premio nazionale Franco Enriquez

Lo storico, giornalista e scrittore toscano Filippo Boni è stato insignito del prestigioso Premio nazionale Franco Enriquez – Città di Sirolo 2018 per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile. ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Canzone D’autore – Sezione Letteratura – Saggistica, cronaca e storia.

IL PREMIO PER LA COMUNICAZIONE DI IMPEGNO CIVILE è un riconoscimento nazionale che viene assegnato a coloro tra registi, attori, cantanti, ballerini, musicisti, giornalisti, scrittori, artisti e personaggi della comunicazione che si sono particolarmente distinti nella stagione 2017-2018, o nella loro carriera per un teatro, un cinema, una tv, una musica, un’editoria e una comunicazione di impegno sociale e civile; il premio grazie alla attenta analisi della giuria e del comitato artistico composto da collaboratori e amici di Enriquez risulta essere un esempio unico in ambito nazionale. Durante la serata del 30 agosto tra gli altri premiati vi saranno anche il maestro musicale Giovanni Nuti, il cantautore Edoardo De Angelis e poi ancora Filippo Crivelli, Ennio Fantastichini, Luca Lazzareschi e Jacopo Gassman.Boni, saggista che ha scritto opere di storia contemporanea inerenti in particolare stragi naziste, resistenza e seconda guerra mondiale, con l’opera “Gli eroi di Via Fani” edita da Longanesi, si aggiudica con il “Premio Enriquez Città di Sirolo 2018” il terzo premio nazionale nell’arco di pochi mesi. Dopo il “Pegaso D’Argento della Regione Toscana” conferitogli dal Presidente del Consiglio toscano Eugenio Giani lo scorso aprile, l’autore valdarnese si è aggiudicato nel mese di maggio anche il Premio Nazionale “Santa Barbara nel mondo” per la cultura a Rieti.

Questa la motivazione del premio emessa dalla prestigiosa giuria del Premio, coordinata dal Maestro Paolo Larici, Presidente del Centro Studi Drammaturgici Internazionali dedicato al grande regista Franco Enriquez, e composta da critici e scrittori del panorama nazionale e internazionale, che ha deciso di premiare lo scrittore toscano:

“Un meritato riconoscimento allo storico e saggista Filippo Boni, per aver posto, attraverso il volume “Gli eroi di Via Fani” editore Longanesi, l’attenzione sul sacrificio degli uomini che facevano parte della scorta di Aldo Moro, nella oramai famosa “Strage di Via Fani”. L’autore non si sofferma sul fatto di cronaca e sul suo significato politico ma ci racconta le storie di questi uomini, chi erano, il significato delle loro scelte, il dolore che ha accompagnato in tutti questi anni le loro famiglie, e di quello che oggi la loro memoria consegna alle generazioni future”.

Nelle precedenti edizioni del Premio, che hanno visto in giuria la presenza di buona parte del teatro Italiano e di molti artisti amici di Franco Enriquez, sono stati premiati artisti come Massimo Ghini, Gianfranco De Bosio, Ferruccio Soleri, Umberto Orsini, Emanuele Luzzati, Pierluigi Pizzi, Elisabetta Pozzi, Paolo Graziosi, Ascanio Celestini, Maddalena Crippa, Maurizio Scaparro, Massimo Bubola, Gigi Cifarelli, Franco Cerri, Maria Paiato, Mariano Rigillo, Gabriele Lavia.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà al teatro comunale Cortesi di Sirolo (Ancona) giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21, in occasione della XIV^ edizione.