Fiera del miele, torna l’appuntamento con la dolcezza. Quest’anno a Pieve al Toppo

Si rinnova l’appuntamento con l’annuale fiera del miele per la prima domenica di ottobre. Quest’anno avrà una nuova location, interesserà il parcheggio davanti al circolo di Pieve al Toppo.

Nella giornata di domenica i produttori saranno a disposizione dei visitatori per una degustazione del loro miele, ma sopratutto per raccontarvi la fatica e la storia di quel miele. Un’iniziativa che intende valorizzare una produzione locale molto particolare, un alimento prezioso per la dieta mediterranea e che prosegue l’impegno di questa Amministrazione e di Slow Food Valdichiana nella promozione e tutela delle eccellenze territoriali, nella filosofia del buono- pulito e giusto.

La fiera avrà una sua anteprima sabato 6 ottobre con l’appuntamento enogastronomico, organizzato dall’Unione sportiva Pieve al Toppo, “Uno spettacolo di cena” cena itinerante tra saperi e sapori in cui non mancherà certamente il miele protagonista di questo appuntamento . La domenica mattina alleo re 09.00 ci sarà l’apertura della fiera e alle 09.30 prenderà il via la passeggiata a cura dell’Associazione Sentieri in Comune che porterà i partecipanti nelle nostre campagne partendo da Pieve al Toppo fino ad arrivare a Sasso Saracino passando per Campigliano. Al rientro sarà offerto un’aperitivo dal circolo. Nel pomeriggio ci sarà un laboratorio del gusto “pane e miele la merenda buona pulita e giusta” organizzato da Slow Food Val Di Chiana in collaborazione con i bambini e le educatrici del Centro Aquilone, dell’Istituto comprensivo Martiri di Civitella, l’Associazione Apicoltori delle province toscane. Il programma della giornata sarà concluso alle 17.30 dal concerto della Filarmonica Santa Cecilia di Civitella in Val Di Chiana.