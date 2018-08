Festival delle Musiche: suggestivo finale da Bach alla samba

Ultime occasioni d’ascolto, ultimi appuntamenti del Festival delle Musiche, il longevo cartellone estivo di concerti ed eventi musicali che da XXIV edizioni coinvolge l’intera Val di Chiana, ad iniziare dal Comune di Monte San Savino, ideatore con Officine della Cultura del Festival Musicale Savinese, la kermesse musicale con il cuore nella musica classica e la fantasia nei tanti studenti che ogni anno, da tutta Italia e non solo, frequentano i Corsi di Interpretazione Musicale.

Sarà proprio Monte San Savino il fulcro delle ultime due giornate di concerti nello spazio architettonico del Chiostro di Palazzo di Monte. Venerdì 3 agosto appuntamento con il Klanis Jazz Trio in un programma dal titolo “Bach in Jazz” con musiche di Bach, Bolling e Piazzolla. Il noto compositore di Eisenach, una tra le figure più geniali e carismatiche del repertorio musicale classico, sarà nell’occasione riletto e interpretato in chiave jazz, cosa che a Johann Sebastian Bach non sarebbe certo dispiaciuta, da un trio di musicisti con fama ben oltre oceano ma profonde radici con Arezzo e il suo territorio: Francesco Attesti (pianoforte), Maurizio Bozzi (contrabbasso e basso) e Maicol Cucchi (batteria). L’appuntamento è atteso anche dai tanti studenti della Scuola di Musica “U. Cappetti” di Monte San Savino diretta proprio dall’Attesti. Sabato 4 agosto concerto di chiusura con l’immancabile concerto dell’Ensemble Ouvert del Festival Musicale Savinese, la formazione musicale unica e originale composta dai docenti dei Corsi di Interpretazione del Festival e capitanata da Alessandro Perpich. Ad esibirsi, oltre all’amato direttore artistico del Savinese, Pierluigi Camicia (pianoforte), Paola Rubini (viola), Marco Dalsass (violoncello), Andrea Capanni (contrabbasso), Samuele Amidei (pianoforte), Federica Lotti (flauto). In programma di Franz Schubert il “Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore “La trota” op. 114” e “Introduzione, Tema e Variazioni per flauto e pianoforte su “Trockne blumen” Op. 160, D. 802”. Ingresso per entrambi gli eventi € 10, ridotto € 8 con inizio alle ore 21:15.

Sempre sabato 4 agosto, a Civitella in Val di Chiana, chiusura del Festival delle Musiche con l’ormai tradizionale appuntamento tra cultura musicale ed enogastronomica, con un occhio alle stelle, realizzato in collaborazione con Slow Food Valdichiana nell’ambito di Calici di Stelle. A partire dalle ore 20:00 ritrovo in piazza con cena, degustazione e concerto itinerante del gruppo Bandidas, il progetto musicale in rosa nato all’interno dell’orchestra di percussioni Bandão di Poggibonsi e caratterizzato dalla presenza di sole percussioni brasiliane che suonano al ritmo di samba e axé (surdo, caixa, repinique, chocalho, xequere, agogo, timbales). Insieme alla musica anche tanto movimento con le coreografie unite al coinvolgente ritmo Bahiano e alla simpatia delle abilissime musiciste. La partecipazione al concerto è libera. Prenotazioni per la cena al numero di tel. 3345827261.

Intanto questa sera, giovedì 2 agosto, si ricordano gli appuntamenti con “H3+ – Dai primordi della terra al mondo vegetale” con Paolo Benvegnù e Luca Ronga presso l’Arena Eden di Arezzo e “Un Mistero Di Sogni Avverati – Massimiliano Larocca canta Dino Campana” a Lucignano con Larocca e Riccardo Tesi, ingresso libero. Inizio per entrambi gli eventi ore 21:15.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con AS Monteservizi e Associazione Resonars. Con il sostegno di Regione Toscana e Provincia di Arezzo e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich (Festival Musicale Savinese), Massimiliano Dragoni (Suoni dalla Torre) e Luca Baldini (Tradizioni e Contaminazioni). Info Festival presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – segreteria@officinedellacultura.org. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra, Coingas SpA, Chimet.