Dal 14 giugno torna la Festa della ciliegia al Bagnoro: musica, sport, solidarietà e piatti prelibati

Le ciliegie sono pronte, così come il comitato organizzatore, la Pro Loco del Bagnoro per una nuova, fresca e divertente edizione della Festa della Ciliegia che dopo tanti anni di apertura dell’estate aretina aveva avuto un decennio di pausa, tornando invece con grande entusiasmo nell’estate del 2017.

Il nuovo corso continua, con l’impegno dei veterani e dei giovani. Dal 13 al 17 giugno, cinque giorni in cui si alterneranno musica, giochi per bambini, ballo, spettacoli di fuochi, sport e solidarietà.

Ogni giorno aperto lo stand delle ciliegie, i giochi per bambini e il ristorante. Il menù: Al ristorante saranno serviti antipasti toscani, penne al fumo e tagliatelle al sugo di anatra. E poi grigliate miste, bistecche e anatra arrosto, oltre alla pizza rigorosamente margherita.

Nutrito il programma degli spettacoli di ogni sera:

Lunedì 13 la serata di apertura è riservata allo splendido spettacoli di fuochi con i Lux Arcana, giovedì 14 la musica di Cavatini dj, venerdì 15 si balla invece con Omero & Friends, sabato 16 musica dal vivo con Dalilas Band e la chiusura domenica 17 con Salsa Na Ma e tutto il giorno il mercatino del Calcit.

E per gli appassionati di sport quest’anno ci sarà il torneo di pallavolo organizzato in collaborazione con il Club Arezzo.

“Dopo mesi di preparativi siamo pronti per ogni serata della festa – spiega il presidente Fabio Sorbini – quest’anno con un particolare entusiasmo in più visto che pochi giorni fa abbiamo varato il nuovo progetto sicurezza per il Bagnoro con la cartellonistica stradale ad hoc studiata per un paese come il nostro che ha strade senza nome, un sistema realizzato grazie ai proventi dell’ultima edizione della Festa della Ciliegia.”