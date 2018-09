Festa del Perdono, la notte delle lanterne a Montevarchi

Si svolgerà martedì 4 settembre in piazza Varchi, con inizio alle ore 21.15, lo spettacolo “La notte delle lanterne”, una serata di musica e lancio di lanterne con luce a led organizzato dall’Amministrazione Comunale di Montevarchi in collaborazione con la società Tserve di Arezzo, azienda specializzata in eventi di questo genere, che richiamano centinaia di persone per la loro suggestione ed emozione. Lo spettacolo sarà suddiviso in due fasi distinte; la prima dedicata completamente alla musica con un DJ che intratterrà i partecipanti, prima del momento clou, previsto intorno alle 22.30, con il lancio di 250 lanterne illuminate che saranno liberate in cielo dagli spettatori. Un momento suggestivo ed emozionante se solo si pensa al numero di palloncini colorati (tutti in materiale biodegradabile nel pieno rispetto dell’ambiente), che dalla piazza saliranno verso l’alto per la gioia di piccoli e grandi. Dunque vi invitiamo a partecipare a questo evento che è un’assoluta novità per Montevarchi e per la festa del perdono. L’organizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie al contributo economico di alcune importanti aziende del territorio: Green Post srl di Prosperi David di San Giovanni Valdarno, Studio Odontoiatrico di Prosperi Antonio di San Giovanni Valdarno, Istituto di estetica Immagine di Mara Mariani di Montevarchi, Link srl di Prosperi David di San Giovanni Valdarno e Floricoltura Matassoni di Montevarchi. A loro va il nostro più sincero ringraziamento.