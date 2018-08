Fan in delirio all’Outlet Village per Giusy Ferreri. Bagno di folla per la voce di Amore e Capoeira

Ragazzi in delirio all’Outlet di Foiano della Chiana dove ieri sera è andato in scena il concerto di Giusy Ferreri. Le immagini parlano da sole, bagno di folla e grande entusiasmo per la 39enne in vetta alle classifiche con Amore e Capoeira, una delle hit dell’estate 2018. E’ stata una grande serata di musica all’interno della piazza principale del Valdichiana Outlet Village. L’evento SummerFest 2018 ha visto protagoniste le eccellenze della Toscana e dei territori delle “Land of Fashion”. L’evento ha unito, sotto un unico denominatore, degustazioni, la musica live di Giusy Ferreri con il suo “Girotondo Live”e i sapori del territorio.

Dopo il concerto la cantante ha incontrato anche il sindaco di Foiano Francesco Sonnati, con il quale ha scattato una foto ricordo in compagnia di Dario Pistone, l’amministratore delegato della società di gestione Multi.