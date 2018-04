Ezio Gori e capitan Geppetti confermati: la Colombina non cambia squadra. Nella notte l’ufficializzazione

Se una lezione ce l'hanno data, le ultime elezioni politiche, è quella che spargere ottimismo a piene mani non paga. Per più di un anno il Governo ci ha raccontato che [...] Vai all'articolo

Le Poste Italiane hanno prima mandato in pensione qualche migliaio di dipendenti non ancora in età da pensione con tanto di incentivo economico. Poco dopo hanno annunciato un piano di [...] Vai all'articolo