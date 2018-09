Evento con Umberto Galimberti: Casa dell’Energia, Urban center e Biblioteca di Arezzo uniti

di Fabio Mori

Casa dell’Energia e Urban center festeggia il suo secondo anno di attivita’ con una serie di eventi sviluppati in collaborazione con la Biblioteca della Citta’ di Arezzo.

A seguito della apertura della Sala lettura presso i locali della Green Energy Gallery, avvenuta lo scorso 15 maggio, abbiamo deciso di concentrare le nostre attivita’ verso la didattica e l’interazione con gli Istituti scolastici e le Associazioni culturali della Citta’.

La collaborazione con la Biblioteca di Arezzo ha permesso l’incremento dell’offerta formativa e culturale dell’Urban center con un coinvolgimento, ancora una volta, di personaggi di caratura internazionale. In occasione della prima sessione dei tre incontri, che accompagneranno i cittadini fino alla fine dell’anno, sara’ ospite d’eccezione e relatore il Prof. Umberto Galimberti in data 20 settembre 2018.

La conferenza dal titolo “l’ospite inquietante: il nichilismo ed i giovani” affronta tematiche permeanti nei riguardi del rapporto tra Giovani e societa’ attuale, sottolineando l’importanza di un corretto passaggio generazionale del Nostro patrimonio culturale, storico e sociale.

Il Prof. Galimberti, giornalista del quotidiano “La Repubblica” e altresi’ filosofo, sociologo, psicoanalista e accademico italiano, terra’ una lectio magistralis a partire dalle ore 17:30 sui temi premessi. A seguire sara’ inaugurata, durante l’aperitivo, la Mostra dedicata alle antiche “Fonderie Bastanzetti” in collaborazione con Arezzo TV e la Collezione privata Franchini.