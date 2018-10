Esce Salvimaio, il nuovo libro di Scanzi. Sarà anche uno spettacolo teatrale

Esce il nuovo libro del giornalista e scrittore aretino Andrea Scanzi. Da domani, giovedì 11 ottobre, sarà infatti disponibile Salvimaio, saggio politico edito da Paper First che segue Renzusconi (sette ristampe).

Nel sottotitolo c’è l’essenza del libro: “Dall’inciucio al populismo: Terza Repubblica o dilettanti allo sbaraglio?”

“Non so ancora dirvi se sia un cambiamento agognato, o se piuttosto siamo passati – come molti dicono – dalla padella alla brace”, spiega l’autore.

Scanzi guarda al momento politico attuale tra “un governo Frankenstein e un’opposizione che non si oppone”.

Credo che la storia appena iniziata – aggiunge – e non so quanto durevole del Salvimaio meriti qualche riflessione. Senza apocalissi né agiografie, casomai con un po’ di ironia.

Intanto, come si legge nell’introduzione, “il Salvimaio va avanti, tra il sovranismo livido della Lega e il giustizialismo moralista dei 5 Stelle, con Conte a far da collante. Ma quanto può durare? E con quali conseguenze per un Paese sempre più spaccato?”.

Il libro è disponibile in edicole, librerie e store online. C’è anche la versione eBook.

Lo spettacolo

Dal libro nasce poi uno spettacolo, che ha già debuttato il Primo settembre alla Versiliana davanti a 1.600 paganti.

Tra le prossime date già fissate ci sono: 22 ottobre Roma, 13 novembre Torino, 5 dicembre Firenze al teatro Puccini, 12 dicembre Genova. Il tour andrà avanti fino a maggio 2019.

“Invito tutti gli amici aretini al Puccini mercoledì 5 dicembre”, conclude Scanzi.