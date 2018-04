Echi – Viaggio d’Inverno. Mozart, Vivaldi e Beethoven live a Villa Severi, quattro serate tra musica classica e poesia

Un viaggio alla scoperta della propria interiorità ma anche di sé stessi e delle proprie passioni.

E’ questo il tema scelto per la seconda edizioni della rassegna Echi, la manifestazione che a partire da oggi porterà la musica classica all’interno di Villa Severi.

“Lo scorso anno – spiegano gli organizzatori dell’evento – avevamo incentrato la rassegna sul tema della “morte”. Partendo dal quartetto “La morte e la fanciulla” di Schubert avevamo scelto di sviluppare l’argomento proponendo delle serate appositamente ideate. Quest’anno invece abbiamo deciso di orientarci verso qualcosa di differente. E quale tema migliore se non quello del viaggio? Un argomento che può essere raccontato in modi differenti e prospettive variegate ed offre ad ognuno l’occasione per conoscere meglio la propria personalità”.