Due giornate alla scoperta del teatro con la Libera Accademia

Alla scoperta del teatro con la Libera Accademia del Teatro. La storica scuola aretina anticipa l’avvio dei nuovi corsi con due iniziative dedicate a bambini e adulti che, ospitate nei locali in piazza della Santissima Annunziata, rappresenteranno i momenti per riunire tutti gli attori degli anni passati e, soprattutto, per accogliere coloro che sono interessati ad intraprendere una futura esperienza teatrale. Il primo appuntamento sarà dedicato ai bambini e ai ragazzi tra i quattro e i tredici anni che mercoledì 26 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, potranno vivere una speciale lezione con merenda che proporrà un viaggio tra tanti diversi giochi e attività per sperimentare piccoli laboratori di animazione, di improvvisazione, di lettura di un testo e di canto. Alle 19.00 di domenica 30 settembre, invece, si terrà un “Aperitivo teatrale” che fornirà ai più grandi la possibilità di incontrare i maestri della Libera Accademia del Teatro in vista dell’apertura del ventitreesimo anno di lezioni prevista per lunedì 1 ottobre. Gli aspiranti attori saranno accompagnati in una visita ai locali della scuola e potranno conoscerne il variegato programma di attività che, oltre ai tradizionali corsi di recitazione, prevede anche i corsi di teatro in musica che uniscono recitazione, danza e canto, e progetti diversificati come i corsi di canto per lo sviluppo della tecnica vocale o il “Teatro interiore” che porta alla scoperta di sé con gli strumenti di teatro e psicologia. Entrambe le giornate saranno a partecipazione libera e gratuita.

Non solo Arezzo: da martedì 9 ottobre sarà inaugurato anche il nuovo anno di lezioni per bambini e ragazzi a Castiglion Fiorentino. La Libera Accademia del Teatro ha rinnovato per il terzo anno consecutivo il proprio impegno in Valdichiana con il corso “Young” che, tenuto da Samuele Boncompagni, fa già affidamento su dodici allievi delle scuole elementari e delle scuole medie che stanno vivendo un divertente percorso tra esercizi di espressività, mimica, postura e uso della voce. Questo lavoro è propedeutico all’elaborazione e all’interpretazione di un saggio finale che rappresenta il momento per mettersi alla prova su un palcoscenico e per vivere le emozioni di recitare davanti ad un pubblico.

«La nostra speranza – commenta la presidente della scuola Amina Kovacevich, – è di radicare l’esperienza teatrale anche a Castiglion Fiorentino, coinvolgendo sempre più bambini e diversificando i corsi in relazione alle fasce d’età. Intanto ci avviciniamo con entusiasmo e trepidazione alla ripresa delle lezioni e invitiamo tutti gli aspiranti teatranti a venirci a trovare per avviare un percorso artistico che, da ottobre, terminerà il prossimo giugno con la messa in scena di un vero spettacolo».