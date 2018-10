Due chilometri di auto storiche, l’Aci porta Ruote nella Storia nell’incanto di Castelfranco

L’Aci ha scelto la Provincia di Arezzo per un evento di notevole importanza nel panorama del collezionismo di auto d’epoca nazionale. Oggi infatti “Ruote nella Storia” si sposta infatti a Castelfranco di Sopra, il borgo medievale facente parte de “I Borghi più belli d’Italia”, nel Valdarno aretino.

Aci quindi non è solo l’assistenza stradale.

Una delle finalità più importanti per le quali è nato l’Aci nei primissimi anni del 900, è stato quello di favorire la diffusione e lo sviluppo dell’auto

Oggi il suo compito si è molto evoluto e assieme all’ampia gamma di servizi offerti dalla tessera Aci, rappresenta il riferimento nazionale in tema Sicurezza Stradale, nello sviluppo della mobilità in senso generale e negli sport automobilistici.

Siamo passati in un secolo, dall’auto solo per pochi, alle auto per tutti.

Consideriamo che oggi ogni italiano possiede mediamente più di una auto.

Aci prosegue, oggi, il suo impegno a tutela dell’amore e della cultura degli italiani per le quattro ruote con una serie di eventi nazionali, come quello di oggi a Castelfranco, che hanno come protagoniste le autovetture di interesse storico-collezionistico.