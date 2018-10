Don Alvaro, Comanducci e Prabhas conquistano Bollywood, lo scatto che ha fatto impazzire i social e conoscere Arezzo in India

Diventare delle celebrità di Bollywood in un solo click? Si può fare. Basta scattare la foto giusta, al momento giusto e con il personaggio giusto.

E’ quanto successo a Marcello Comanducci, assessore del Comune di Arezzo e don Alvaro Bardelli, guida spirituale della città e sacerdote amatissimo da tutti gli aretini.

Le ragioni sono da rintracciare in un post Facebook creato dall’assessore dove veniva raccontato l’incontro con il cast e con la produzione del film indiano che in questi giorni sta animando il centro storico della città utilizzato a sua volta come set.

Le fotografie, diventate famosissime in India sono quelle che ritraggono l’amministratore e il sacerdote insieme a Prabhas, il famoso attore di Tolly e Bollywood protagonista della pellicola in fase di realizzazione ad Arezzo.

Ma ad attirare l’attenzione degli utenti di varie piattaforme sociale è stato soprattutto il fatto che l’attore è stato immortalato con un nuovo look. Non più la solita barba bruna e ben curata ma un volto rasato e sorridente. Questo dettaglio ha mandato in tilt il mondo dei social e soprattutto i tanti fan del performer che hanno immediatamente condiviso e postato nuovamente nei propri account le immagini.

Ma non solo. Anche le testate giornalistiche indiane hanno scaricato le immagini scattate da Comanducci e utilizzare per raccontare come l’avventura italiana di Prabhas lo ha portato ad avere un nuovo stile e un nuovo look.

Una reazione a catena spaventosa che ha avuto come conseguenza la creazione di una notizia virale dove il nome di Arezzo è rimbalzato da un angolo all’altro del globo.