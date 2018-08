“Dolce e chiara è la notte” arriva alla Pieve di San Pancrazio

Prosegue senza soste “Dolce e chiara è la notte”, la rassegna dell’estate cavrigliese che propone, come ogni anno, un ricco programma di appuntamenti culturali di grande spessore che ci accompagneranno per tutta l’estate. L’organizzazione della rassegna, per la quale l’Amministrazione ha confermato dal punto di vista musicale le sinergie con l’Accademia Musicale Valdarnese, Orientoccidente, l’Associazione Opera Viwa, quest’anno ha visto anche il contributo di Walden Festival e vari comitati delle Feste del Perdono.

Prossimo appuntamento nella serata di giovedì 23 agosto alle 21 e 15 quando alla Pieve di San Pancrazio i partecipanti assisteranno all’esibizione del “Canteres Trio” in “Lieder e racconti di una sera”. Protagonisti il mezzosoprano Angelica Buzzolan, Flavio Cappello al flauto e Diego Milanese alla chitarra. Il concerto ad ingresso libero e gratito, è stato promosso in sinergia con l’Associazione Culturale “Opera Viwa” e rientra anche nel cartellone di “Terre d’Arezzo Music Festival 2018”.

L’evento sarà anche un’occasione per vedere uno dei monumenti di maggiore interesse del nostro territorio. Unico esempio di chiesa plebana con presbiterio sopraelevato, impostato sulle volte di copertura di una cripta, l’origine della Pieve Romanica di San Pancrazio presenta ancora qualche “lato oscuro” nonostante le ricerche storiche più volte effettuate sul sito.

Giovedì 23 agosto 2018, ore 21.15

Pieve di San Pancrazio

LIEDER E RACCONTI DI UNA SERA, Cantares Trio

Angelica Buzzolan, mezzosoprano

Flavio Cappello, flauto – Diego Milanese, chitarra

Associazione Culturale “Opera Viwa” – Terre d’Arezzo Music Festival 2018

Domenica 9 settembre ore 17:00

Neri – Piazza dei Pini

SCIACCHETRA’ STREET BAND in concerto

In collaborazione con Sagra del panello con l’uva al Neri