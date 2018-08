Da domani le prove in piazza. Tutti gli orari dei quartieri sulla lizza

Da domani lunedì 27 agosto a venerdì 31 agosto in piazza Grande si terranno le prove in vista della Giostra di domenica 2 settembre. Quattro giorni, più quello facoltativo nel pomeriggio della Prova Generale e solo per i titolari.

Come stabilito da giugno in poi i quartieri hanno ognuno a disposizione 45 minuti di tempo per le prove di tutti i giostratori, prime lance e riserve. Anche le sessioni di prova sono scandite dall’ordine dei quartieri in base alle estrazioni delle carriere che si sono tenute questa mattina, ogni giorno un quartiere scala di un posto. L’orario di avvio sempre alle 16:30 e di fine alle 19:30, salvo possibili e frequenti ritardi.

Di seguito gli orari delle prove per ogni quartiere

Lunedì 27 agosto

16:30 – 17:15: Porta Del Foro

17:15 – 18:00: Porta Santo Spirito

18:00 – 18:45: Porta Crucifera

18:45 – 19:30: Porta Sant’Andrea

Martedì 28 agosto

16:30 – 17:15: Porta Santo Spirito

17:15 – 18:00: Porta Crucifera

18:00 – 18:45: Porta Sant’Andrea

18:45 – 19:30: Porta Del Foro

Mercoledì 29 agosto

16:30 – 17:15: Porta Crucifera

17:15 – 18:00: Porta Sant’Andrea

18:00 – 18:45: Porta Del Foro

18:45 – 19:30: Porta Santo Spirito

Giovedì 30 agosto

16:30 – 17:15: Porta Sant’Andrea

17:15 – 18:00: Porta Del Foro

18:00 – 18:45: Porta Santo Spirito

18:45 – 19:30: Porta Crucifera

Venerdì 31 agosto, nel turno facoltativo a disposizione dei titolari, ogni quartiere può provare per 15 minuti nella fascia oraria tra le 17:00 e le 18:00, secondo l’ordine esatto di entrata in piazza.