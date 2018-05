Cristicchi a Romena, le prime escursioni della stagione e Bimbimbici: ecco la mappa del divertimento

VENERDI’ 11 MAGGIO

Arezzo Anche a maggio, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, la sezione ragazzi della Biblioteca città di Arezzo e la Sala di lettura e documentazione interculturale Malala Yousafzai offrono occasioni di lettura per adulti e bambini. Gli appuntamenti si dividono tra le due sedi e l’ingresso è per tutti gratuito. Si comincia con “A spasso con le storie” per bambini dai 3 ai 6 anni, un viaggio e un laboratorio creativo nel mondo dei libri. Oggi alle 17 presso la sala di lettura e documentazione e giovedì 24 maggio sempre alle 17 presso la sezione ragazzi.

Arezzo Alle 22 al circolo culturale Aurora, ingresso libero con tessera Arci. Folk Jazz Rendez-Vous.

Giovanni Palombo, chitarra acustica e classica, Alessandro D’Alessandro, organetto, live electroni.

Giovanni Palombo e Alessandro D’Alessandro danno vita a un concerto dove la fusione di musica popolare-folk e jazz è il punto di partenza per arrivare a una sintesi dettata dai suoni e dalle personalità dei due musicisti. Il concerto propone musica originale e riletture di brani sia di autore che tradizionali. Il connubio di organetto e chitarra e un misurato utilizzo dell’elettronica realizzano un concerto pieno di aspettative e sorprese per gli stessi musicisti.

Arezzo Alle 21.15 presso il centro di aggregazione sociale Fiorentina, via Vecchia 11 (dentro Porta San Clemente) – Ingresso gratuito – per la XXIII edizione del festival Nazionale di Teatro Spontaneo.

La trama dello spettacolo

Quando la brillante avvocatessa Luisa (Patrizia Giacchetti) arriva nella sua casa di campagna per fare una sorpresa al marito Italo (Davide Giovagnetti) e trova petali di rosa sparsi sul pavimento, candele e incenso profumato, immagina che Italo le stia serbando una sorpresa amorosa. Tale accoglienza è in realtà riservata a Sara (Ilaria Giorgini), l’amante di Italo, giovane ed avvenente segretaria, con la quale l’uomo intende trasferirsi a Parigi. Luisa trova in camera una lettera di addio e non accetta di essere scaricata e trovarsi sola alla sua età, decide così di sequestrare il marito e tentare il tutto per tutto per riconquistarlo.

Una donna matura, avvocato di successo, che vede infrante le sicurezze di una vita: amore, matrimonio, amicizia, fedeltà. La frustrazione nello scoprire un nuovo amore nella vita di suo marito: una donna molto giovane e molto bella. . L’orgoglio ferito, la paura della solitudine…. Cosa possono provocare questi sentimenti in una persona ferita nel profondo?

La compagnia Teatro Drao & Teatrotre nasce nel 2008 dalla fusione di due compagnie teatrali, che dopo lunghi anni di collaborazione, hanno deciso di unirsi senza rinunciare all’identità che le contraddistingue. Marzia Paoletti “Teatro Drao” e Davide Giovagnetti “TeaTroTre” sono i pilastri storici della compagnia, che vanta un’attività teatrale pluriventennale e innumerevoli premi e riconoscimenti ottenuti su tutto il territorio Italiano.

Arezzo Alle ore 17,30 presso la Casa del Petrarca, via dell’Orto n. 28 Stefano Pasquini terrà una conferenza su: “Le Metamorfosi di Ovidio nel Bimillenario della sua morte”. L’oratore coglie l’occasione della ricorrenza ed esporrà una serie di interessanti riflessioni su alcuni aspetti delle Metamorfosi, un’opera di 15 libri (circa 12.000 versi) in cui vengono narrati più di 250 miti di trasformazioni, dal Caos all’apoteosi di Cesare ed Augusto.

L’incontro avverrà presso la Casa del Petrarca, sede storica dell’Accademia, in Arezzo, via dell’Orto N. 28 con il libero e gratuito accesso.

Badia Prataglia Appuntamento con “Il cammino delle maestà”. Passeggiata notturna alla scoperta delle maestà del paese. Partenza dalla chiesa alle ore 18,30. Informazioni e prenotazioni 335-7987844. Ore 21 cena presso il Ristorante La Foresta: Per prenotazioni tel. 0575/559009.

Cortona Celebrazioni per il settimo anno di attività della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).



Il programma della giornata:

9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00 | Centro Convegni Sant’Agostino – Via Guelfa 40 | Apertura segreterie Congresso e accoglienza

9.00 – 16.00 | Ritrovo: Piazza del mercato Escursione guidata in pullman a Bibbiena e visita al CIFA, Centro Italiano Fotografia d’Autore ed alla mostra “70 anni FIAF”, seguita da pranzo.

10.00 – 13.00 | Piazza Signorelli, Visita al museo MAEC e al Museo Diocesano di Cortona (per chi non partecipa all’escursione)

13.00 | Pranzo libero per chi non partecipa all’ escursione

16.00 – 18.00 | Centro Convegni Sant’Agostino, Sala Pancrazi | Conferenza “I testimonial della Famiglia in Italia” e seminari

16.00 – 18.00 | Centro Convegni Sant’Agostino, Chiostro | Spazio portfolio

18.30 – 19.30 | Centro Convegni Sant’Agostino, Chiostro | Degustazione vini

20.00 | Centro Convegni Sant’Agostino, Chiostro | Cena light a buffet

21.30 | Centro Convegni Sant’Agostino, Auditorium Chiesa | Consegna onorificenze FIAF e FIAP con proiezione vincitori Circuito e Coppa DIAF, Gran Premio Circoli e Foto dell’anno.

Montevarchi Il Centro Studi “La Voce” e l’associazione collegamento Sociale Cristiano – Supplemento d’anima intendono ricordare a quaranta anni dalla tragica scomparsa la figura di Aldo Moro, accademico, giurista ma soprattutto politico e statista. Egli fu infatti fra i fondatori della Democrazia Cristiana che rappresentò alla costituente e ne fu segretario Politico e Presidente del Consiglio Nazionale. La manifestazione avrà luogo alle ore 17,30 nella sala del palazzo del Podestà di Montevarchi. Coordinerà i lavori Lorenzo Zirri presidente del Centro Studi “La Voce”. Porteranno un saluto: il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che ha dato il patrocinio del Comune all’iniziativa, Angelo Passaleva presidente dell’associazione Collegamento Sociale Cristiano – Supplemento d’Anima. Interverranno: Gastone Simoni, Vescovo emerito di Prato, Giovanni Pallanti giornalista e scrittore, Luigi Ferlicchia Presidente della Federazione dei Centri Studi Aldo Moro e Renato dell’Andro.

Palazzo del Pero La quinta e ultima Conversazione del ciclo, I Venerdì di Palazzo del Pero 2018, organizzati dal Centro Sociale “ Valcerfone” di Palazzo del Pero, con il contributo della Farmacia Marini-Giabbanelli e di Capacci Gualtiero (ingrosso foraggi)- ambedue di Palazzo del Pero- e la collaborazione della Società Storica Aretina, avrà luogo Venerdì 11 maggio alle ore 21 presso i locali del Centro (Palazzo del Pero, tel. 0575369379) ed è affidata ad Alessandro Garofoli che parlerà su, Odine pubblico in Valcerfone. Il secondo Ottocento.

Terranuova Bracciolini Ore 18:30 presentazione del progetto: DiMMI EP _ Extended Play | MigrArti – La Cultura Unisce. Tre laboratori gratuiti nelle discipline Danza, Musica e Teatro, aperti a giovani danzatori, attori e musicisti di varia nazionalità che vogliano sperimentare un percorso formativo divertente e ricco di stimoli personali e professionali in un gruppo multietnico e multidisciplinare. Il progetto DIMMI EP _ Extended Play prevede infatti la realizzazione di tre laboratori pratici in tre distinte discipline (musica, danza e teatro) aperti in modo particolare a persone di varia provenienza geografica e culturale, che lavorino a uno spettacolo multidisciplinare basato sui diari custoditi nel fondo DiMMI (diari multimediali migranti) istituito presso l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano.

SABATO 12 MAGGIO

Arezzo Porta del Foro: “Cenino” dei -42 giorni alla Giostra

La serata si svolgerà nei locali della sede sociale di Vicolo della Palestra dalle ore 20:30

Il menù: amatriciana, grigliata e dolce con vino e acqua compresi. Il costo della cena è di 15 euro.

Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione al numero 331-3161413 (Gianmarco).

Dopo cena la serata proseguirà con il Dj Set 90’ party di Joe Delirio, alias Michele Osaka Casini, che farà ballare tutti i presenti nel più movimentato conto alla rovescia.

Arezzo Danilo Sensi presenta – “Human” di Andrea Bigazzi

Circolo Artistico, Corso Italia 108 – Arezzo – 12/13/14 maggio 2018.

Human è una trilogia di interventi/istallazioni, realizzate dall’artista Andrea Bigazzi, che attraverso il linguaggio artistico intende esplorare l’uomo su temi importanti come l’ Amore/Affetto, il Cibo, il Sesso.

Human part 1 – Rotation

Presso il Circolo Artistico di Arezzo, in Corso Italia con orario dalle 16:00 alle 20:00 sarà possibile visitare la prima delle tre installazioni dal titoloRotation dedicata all’ Amore.

Arezzo Un fine settimana ricco di iniziative per festeggiare i dieci anni del centro di aggregazione sociale Tortaia. Per questa ragione arriva “Tortaia in festa” che propone un intenso calendario di appuntamenti per tutte le età con spettacoli, esibizioni, giochi, tornei, camminate e presentazioni di libri.

“Tortaia in festa” si aprirà alle 16 con la suggestiva esibizione dei Trombini di San Bartolomeo delle Montagne, un gruppo folcloristico veronese che tramanda l’antica tradizione dello sparo con lo schioppo e che arriverà per la prima volta ad Arezzo. Questo spettacolo sarà accompagnato dalle chiarine e dai tamburi dei Musici della Giostra del Saracino e sarà seguito dall’installazione del defibrillatore e dalla mostra sul decennale del Cas, mentre alle 17 si terrà l’animazione per bambini con merenda e alle 21 la serata danzante con Coco Band.

Arezzo Alle ore ore 21, alla Casa del Petrarca, l’Accademia Petrarca presenta Matermariamadre Lettura in musica dedicata alla figura della madre. Appuntamento a cura di Progetto 3Muse in collaborazione con: D.IM.A. DoreMi International Music Academy – Arezzo Associazione Interno 12 – Arezzo Voce recitante Alessandra Bedino Accompagnamento musicale (chitarra) “DuotanGO” Giorgio Albiani e Omar Cyrulnik Testi di: Jacopone da Todi, Tiziano Scarpa, Rainer Maria Rilke, Davide Turoldo, Erri De Luca, Giuseppe Ungaretti Musiche di: Astor Piazzolla, Eduardo Timpanaro, Remo Pignoni, Leo Brouwer. Progetto 3Muse in collaborazione con DIMA DoreMi International Music Academy – Arezzo, Associazione Interno 12 – Arezzo.

Arezzo Ore 21,15 al teatro Mecenate uno spettacolo di beneficenza a favore di A.V.A.D., Associazione Volontari Assistenza Domiciliare, che opera da oltre vent’anni nel nostro territorio fornendo un’assistenza domiciliare gratuita a persone con patologie gravi che opera nel nostro territorio da oltre venti anni. La Compagnia Teatrale “La nave dei folli” di Arezzo presenterà “La piàttela” due atti in vernacolo di Roberto Arrigucci.

L’iniziativa ha avuto il contributo di ESTRA s.p.a., da sempre sensibile e attenta agli eventi di solidarietà del nostro territorio e il patrocinio del Comune di Arezzo, CALCIT.

Arezzo A Tegoleto, presso il maneggio La Casina tradizionale spettacolo equestre di beneficenza. In questa edizione il tema sarà Harry Potter. Al termine dell’esibizione ci sarà una merenda. I fondi raccolti saranno destinati agli animali in difficoltà.

Cortona Celebrazioni per il settimo anno di attività della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Il programma di oggi:

9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00 | Centro Convegni Sant’Agostino | Apertura segreterie Congresso e accoglienza

9.00 – 13.00 | Centro Convegni Sant’Agostino, Sala Pancrazi | Assemblea soci

10.00 – 13.00 | Centro Convegni Sant’Agostino, Chiostro | Spazio portfolio

15.00 – 18.00 | Centro Convegni Sant’Agostino, Chiostro | Spazio portfolio

16.30 – 19.30 | Centro Convegni Sant’Agostino, Sala Pancrazi | Presentazione libri FIAF e premiazione concorso UNHCR

21.00 | Ristorante Tonino, Piazza Garibaldi 1 | Cena di gala

Montevarchi Continuano in Sala della Filanda alla Ginestra Fabbrica della Ginestra gli appuntamenti della rassegna “Incontri con l’autore” organizzati dall’Amministrazione Comunale. Alle ore 17 secondo incontro con l’autrice Giuliana Mulinacci che presenta Il Pateresso:L’aeroporto delle Rondini (Il Castello, 2017). L’incontro vedrà la partecipazione di Chiara Recchia, Silvana Santi Montini e Don Mauro Frasi. Giuliana Mulinacci è nata a Levanella a Montevarchi, ma vive a Prato dal 1960, cioè da quando i contadini capirono che la terra non dava più risorse necessarie per vivere, mentre l’industria accoglieva tutti quanti in vari settori. Il libro narra della vita che ritorna attraverso la memoria in tutti i suoi aspetti, belli e brutti, con in più la piena consapevolezza, che prima non c’era, e con il fascino delle cose belle che non ci sono più.

Montevarchi Il video dal titolo Spiderboy ideato e girato dalla regista Linda Fratini, sarà presentato alle ore 10.30 presso Ginestra Fabbrica della Conoscenza in sala Filanda. Il video è un cortometraggio dedicato ai primi sentimenti di amicizia, di amore, di delusione e di sconfitta di due bambini di nove anni. Mattia, il figlio segreto di Spiderman e Amira, bambina di origine eritrea, entrambi 9 anni, stringono una forte amicizia per vendicarsi dei bulli della classe. Ci riusciranno? Il finale è un arcobaleno di amicizie, di sconfitte e di vittorie. Perchè la diversità è un punto di forza. La proiezione è curata dalla cooperativa sociale Betadue, in collaborazione con un’altra cooperativa del territorio L’Albero e La Rua che ha prodotto il cortometraggio. Il corto ha ottenuto una lunga serie di riconoscimenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato da Villafranca Tirrena e dalla settima edizione della rassegna cinematografica “Per… corti alternativi”. Il premio gli è stato assegnato dalla Consulta comunale Giovanile. Il cortometraggio è stato girato interamente in Casentino. Protagonisti gli studenti delle scuole primarie del territorio e attori professionisti. Spiderboy ha partecipato, in selezione ufficiale, a 40 festival internazionali tra i quali lo Short Film Corner del Festival di Cannes, il CineChildren di Mantova, il III Cine Jardim – Belo Jardim Film Festival– in Brasile, al Timisoara Refugee Art Film Festival in Romania, all’ Olhares do Mediterrâneo a Lisbona, all’ Ojo de Pescado a Valparaiso in Chile, al Monterrey International Film Festival in Mexico, all’ Auburn International Film Festival for Children and Young Adults a Sydney in Australia. Il film ha ricevuto riconoscimenti dal Best Camera all’Eurasia International Monthly Film Festival di Mosca e dal Camaiore Film Festival. Il video è rivolto a tutti, piacevole sia per gli adulti che per i bambini e dunque si invitano tutti i cittadini a partecipare alla proiezione. L’ingresso è gratuito

Romena A Romena convegno “La debolezza è la tua forza”. Tra gli ospiti un giovane di Amatrice che nel terremoto ha perso tutti gli affetti, ma che ha saputo far ripartire la sua vita. In programma anche una serata con Simone Cristicchi, che interpreterà le canzoni di Mogol.

Il programma di oggi

In una notte ha perso tutti i suoi affetti più grandi: il padre, la madre, la sorellina, la fidanzata. Eppure a meno di due anni dal terremoto che ha distrutto Amatrice e travolto la sua vita, Claudio Leonetti ha saputo trovare il modo per ripartire. E in un libro, non a caso intitolato, “Tutto il bello che c’è” , ha messo dentro non solo le sue ferite, ma anche le sue speranze, i suoi pensieri sulla libertà, sull’amore, sull’unicità e la bellezza della vita.

Il giovane musicista di Amatrice sarà uno dei testimoni attesi a Romena per il convegno “La debolezza è la tua forza.

Alle 21, Simone Cristicchi, grande amico della Fraternità, regalerà una serata di musica e parole al cui centro oltre ai capolavori del suo repertorio da “Ti regalerò una rosa” a “L’ultimo valzer”, ci saranno le canzoni scritte da Mogol per Battisti, Cocciante, Celentano.

Il convegno sarà aperto alle 14.30 da Wolfgang Fasser, fisioterapista e musicoterapeuta, collaboratore della Fraternità, anche lui con una storia emblematica: non vedente, ha saputo trasformare la sua fragilità e oggi è capace di guidare gruppi di persone nelle foreste del Casentino, di notte. Subito dopo il suo intervento sarà possibile conoscere il cammino di Anna Rastello: a seguito di un colpo di sonno alla guida dell’auto che guidava, la figlia Marcella è stata costretta a vivere in carrozzina. Ma da quell’abisso di dolore e di rimorso la vita di Anna è stata capace di risalire. A Romena (ore 17) arriverà anche un ospite africano, Grégoire Ahongbonon: dopo una crisi personale e spirituale, Gregoire ha deciso di servire «gli ultimi tra gli ultimi» dedicandosi ai malati di mente, spesso vittime di emarginazioni durissime e diventando il “Basaglia d’Africa”: nei suoi centri di cura presenti in 4 Paesi africani sono state accolte più di 60.000 persone.

Sansepolcro Celebra il ritorno del pianoforte Steinway D-274 con la manifestazione “Note di Moda”. L’evento nasce con l’obiettivo di rendere omaggio a questo prezioso strumento musicale di proprietà comunale e reduce da un’importante opera di restauro che gli ha restituito tutto il suo antico splendore. La ristrutturazione del pianoforte, costruito nel 1915, è stata possibile grazie al lavoro di squadra messo in atto dai service club del territorio Rotary, Inner Wheel Club, Soroptimist International d’Italia, Lions Club e Fidapa, che grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale sono riusciti a raccogliere le risorse affinchè questi interventi migliorativi potessero avere luogo.

Conclusa la fase di manutenzione, la città e gli appassionati di musica si apprestano ad accogliere uno dei simboli culturali del territorio con una giornata ricca di iniziative. Ecco il programma completo:

– Ore 10.30 Convegno “La primavera di Puccini a Sansepolcro”, Sala consiglio comunale.

– Ore 12.30 Inaugurazione mostra sulle lettere di Puccini e Don Mercati e mostra fotografica sul restauro del pianoforte, Palazzo pretorio.

– Dalle ore 17:30 in Piazza Torre di Berta sfilata di moda a cura dell’associazione commercianti centro storico di Sansepolcro, dove verranno presentati capi di abbigliamento, calzature, gioielleria e occhiali dei negozi aderenti.

– A seguire, alle ore 21:00, il concerto inaugurale per il restauro del pianoforte Steinway & Sons D-274, organizzato dalle associazioni Rotary, Inner Wheel Club, Soroptimist International d’Italia, Lions Club e Fidapa e gli Amici della musica di Borgo Sansepolcro. Verranno eseguiti brani di Chopin, Debussy, Schubert e Puccini.

Santa Sofia Nelle colline del Montefeltro si terrà il primo Festival Olistica sulla Luna-incontro di artisti, ricercatori spirituali e semplici curiosi nell’eco-villaggio Borgo dei Semplici (Santa Sofia Marecchia-Ar) con una vera e propria healing area. Si alterneranno una serie di lezioni-laboratori-incontri al fine di far conoscere le esperienze di vita ancora prima che professionali, di tanti esperti del settore olistico che in questi anni stanno lavorando in tutta Italia per divulgare le discipline naturali, incoraggiando ad uno stile di vita sano e ad un turismo sostenibile. Per il festival alla sua prima edizione è stato scelto l’agriturismo ed eco-villaggio in cui già diversi ricercatori si sono trasferiti, scegliendo le colline toscane come luogo ideale per alternare la coltivazione biologica e la scelta di una vita consapevole alla professione di scrittore, artista, naturopata, architetto.

Alle ore 10 viene proposta una meditazione attorno al Cerchio delle Pietre, riprendendone la visione celtica, affrontata con spirito aperto, predisposto alla partecipazione e alla condivisione. Si tratta di una esperienza della spiritualità laica fondata su una risposta estetica per le meraviglie della natura che si esprime attraverso il rituale, l’arte e la celebrazione della Vita.

Il programma della giornata

ore 10 – Cerchio dell’incontro – tradizione celtica di buona energia

ore 11 – Yoga Family – giochiamo con le posizioni yoga ispirate alla natura ed agli animali-per grandi e piccini con Gaia Chon

ore 15 – incontrare un Albero nel Bosco Magico con Vittoria Fornari

ore 16 – Pittura istintiva con Vittoria Fornari

ore 17 – Meditazione Sonora con Davide Chon

ore 18 – Express Yourself : impara ad incontrare ed esprimere tutte le parti di te attraverso esercizi di teatro olistico a cura di Gaia Chon

Talla Alla casa natale di Guido Monaco, in località La Castellaccia, “un giorno in musica”. Saggi dei bambini della scuola primaria coinvolti nel progetto “a scuola di musica con Guido Monaco”. A seguire animazione itinerante su trampoli e spettacolo di giocoleria comica per adulti e bambini, cabaret. Merenda a cura della Pro Loco Guido Monaco di Talla. Info 0575-507272, 333-9834213.

DOMENICA 13 MAGGIO

Arezzo Alle 17 presso la libreria Edison di piazza Risorgimento presentazione del libro di Dario Degliuomini “I figli del disastro”, edito da Nativi Digitali Edizioni.

La partecipazione all’incontro è gratuita. A moderare l’evento lo scrittore e autore satirico Alessandro Gori, meglio noto in rete come Lo Sgargabonzi.

Di seguito la sinossi del libro:

9 dicembre 2013. Il Disastro si abbatte sulla Terra, lasciandosi dietro milioni di morti e nessun colpevole. In seguito, i leader mondiali scelgono di firmare l’Armistizio Totale, che interrompe ogni conflitto per tutto il tempo necessario alla ricostruzione.

Due anni dopo, i destini di tre persone apparentemente comuni si incrociano: Alessandro Altavista, uno studente universitario in piena crisi esistenziale e angosciato per il futuro; Clayton Weaks, un timido impiegato costantemente vessato e umiliato dai suoi superiori, innamorato dei libri e del teatro; Kameyo Ishimori, una brillante liceale in perenne conflitto con il padre, che da lei esige sempre il massimo, al punto da voler prendere tutte le decisioni che la riguardano.

Dentro di loro è racchiuso un potere immenso, che affonda le sue radici nelle origini dell’Universo stesso, in grado di riportare la luce in un mondo ferito o di farlo piombare definitivamente nel caos. Mentre cercano di trovare la strada per la salvezza dell’umanità, la memoria del Disastro continua a incombere sulle loro vite. Qual è la sua causa? Chi lo ha provocato? Nessuno sembra saperlo. O forse sì…

Arezzo Alle 17,30 presso il teatro Pietro Aretino, i Kabila presentano “Life” concept album ispirato a fatti ed eventi visti e vissuti nell’esperienza della band. Racconta la sofferenza di un ragazzo che perde tutto a seguito del bombardamento della propria casa e che, dopo una serie di incontri, trova la forza e il coraggio per ricominciare e andare avanti. Un album di speranza per chi vede la propria vita sull’orlo del precipizio, ma che deve invece costruire (e costruirsi) il futuro: distruzione, perdita, crescita e rinascita.

“Life” è una rivoluzione nel “sound Kabìla”: una sintesi di lingue (arabo, inglese, italiano), suoni e arrangiamenti

Arezzo Danilo Sensi presenta – “Human” di Andrea Bigazzi

Circolo Artistico, Corso Italia 108.

Human è una trilogia di interventi/istallazioni, realizzate dall’artista Andrea Bigazzi, che attraverso il linguaggio artistico intende esplorare l’uomo su temi importanti come l’ Amore/Affetto, il Cibo, il Sesso.

Human part 1 – Rotation

Presso il Circolo Artistico di Arezzo, dalle 16 alle 20 sarà possibile visitare la prima delle tre installazioni dal titolo Rotation dedicata all’Amore.

Il ciclo della vita è un fenomeno naturale che coinvolge l’uomo nel corpo e nello spirito. L’uomo ruota, si rinnova, cambia idee, concetti, sentimenti, emozioni che si intrecciano durante le varie fasi della vita creando un tessuto emozionale del quale esso si avvolge.

“Rotation” è frutto di un’esperienza vissuta qualche anno fa dall’artista assieme al padre, il quale poco dopo lo ha lasciato.

Arezzo Un fine settimana ricco di iniziative per festeggiare i dieci anni del centro di aggregazione sociale Tortaia. Alle 8.30 torneo di bocce e alle 9.30 camminata nel quartiere con inclusa la colazione. Nel pomeriggio torneranno gli spari dei Trombini e alle 16.30 regaleranno spettacolo gli Sbandieratori di Arezzo, prima della conclusione delle 21.00 con la presentazione del libro “Cantieri” alla presenza dell’autore Santi Cherubini (il Penna) e con gli interventi comici di Maurizio Borgogni (in arte Ceccarino). Alle varie iniziative, aperte alla partecipazione libera e gratuita dell’intera cittadinanza, sono attesi anche i rappresentanti delle istituzioni del territorio, a partire dal sindaco Alessandro Ghinelli che è stato invitato per l’inaugurazione della festa.

Arezzo La Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo e l’Amatori Podistica Arezzo ASD ha organizzato alle 11, una corsa non competitiva di 7 chilometri, denominata appunto “7 Km per 7 Principi” in occasione delle celebrazioni per la settimana mondiale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. L’obiettivo non è quello di dare vita ad un evento agonistico; per questo motivo quindi non ci saranno né coppe, né chip, né tantomeno

classifiche.

Per iscriversi, sarà possibile compilare il form alla pagina https://www.criarezzo.it/post/salute/7-km-per-7-principi oppure direttamente in loco, presso la partenza di Via Divisione Garibaldi (lato sede Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo) dalle ore 10. L’iscrizione, pari a 10 euro, dà diritto infatti a: maglietta ricordo dell’evento; partecipazione al pranzo sociale che si terrà presso la sede della Croce

Rossa di via Raffaello Sanzio.

Arezzo Tutto pronto al museo della Fraternita dei Laici per il prossimo laboratorio per bambini in occasione della Festa della Mamma. D alle 15 alle 18 nuovo divertente laboratorio per bambini (dai 4 ai 10 anni). In occasione della Festa della Mamma verranno realizzati tanti preziosi “gioielli” partendo da alcuni elementi della natura, oltre a creare un simpatico bigliettino con la tecnica pop-up.

Arezzo Ritorna Bimbimbici giunto alla 19esia edizione: tutti i bambini e genitori sono invitati ad una gioiosa pedalata in città, per auspicare strade sicure per i bambini nei percorsi casa scuola, bicibus-pedibus per andare a scuola sicuri e senza auto, via le auto davanti alle scuole! Ritrovo alle ore 9,15 al parco Ducci, alla Pagoda di Fronte ai Carabinieri.

Partenza alle ore 10 con scorta della Polizia Municipale lungo le vie Cittadine. Info: 3661589871.

Arezzo I circoli Arci di Tregozzano, Chiassa, Chiaveretto e il Centro di Aggregazione Sociale di Giovi hanno organizzato la Festa di Primavera. Un appuntamento molto importante per le frazioni coinvolte; sarà, infatti, l’occasione per scoprire meglio il nostro territorio e coinvolgere, in una giornata di festa e aggregazione, i ragazzi e le ragazze delle scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Tregozzano, Antria, Chiassa Superiore, Giovi e Ceciliano.

Appuntamento, quindi, domenica prossima alle ore 9.00 presso il parco pubblico di Tregozzano.

Castel San Niccolò Strada in Casentino, festa dell’Ascensione. Alle 14,30 inizio passeggiata dal paese al castello di S. Niccolò. Dalle ore 15 alle 17 apertura del laboratorio didattico della pietra lavorata all’interno del borgo medievale, con piccoli laboratori di scalpellatura. Iniziativa a cura della Pro Loco di Strada in Casentino. Info 334-6133793.

Cortona Celebrazioni per il settimo anno di attività della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Il programma della giornata prevede dalle 10 alle 13 spazio portfolio, alle 13 pranzo a buffet e dalle 15 alle 16 premiazione portfolio e chiusura congresso.

Romena Presso la pieve di Romena alle 9.30 apre il convegno dedicato al tema della fragilità in un ambito familiare, con l’intervento di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti: entrambi sono docenti di sociologia all’Università Cattolica di Milano. Ma ciò che più li unisce è la vita familiare: sono sposati da 33 anni e genitori di 5 figli naturali e di uno in affido. Seguirà (ore 11.30) la presentazione del libro “Sempre”, nato da una lunga conversazione tra lo scrittore Maurizio Maggiani e Luigi Verdi, responsabile della Fraternità di Romena. In questa occasione il dialogo tra i due sarà live”.

Nel pomeriggio infine (ore 15) la testimonianza del giovane di Amatrice, Claudio Leonetti, e le conclusioni di Wolfgang Fasser.

Santa Sofia Nelle colline del Montefeltro si tiene il primo Festival Olistica sulla Luna-incontro di artisti, ricercatori spirituali e semplici curiosi nell’eco-villaggio Borgo dei Semplici (Santa Sofia Marecchia-Ar) con una vera e propria healing area.

Il programma della giornata

ore 10 – Yoga con Vittoria Fornari

ore 11 – Buone Vibre – brevi esercizi sonori di concentrazione e rilassamento con il supporto di campane tibetane ed altri strumenti con Gaia Chon

ore 15 – Coloriamo il mandala con Lorena Garotti

ore 17 – Lucio Molinari presenta il suo ultimo libro “Emit Lear: Cronache di Avitalys”

ore 18 – Cerchio degli arrivederci – tradizione celtica.