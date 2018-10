Cortonesi nel Mondo 5-6-7 ottobre. Tre giorni di festa – undici eventi in uno

Una festa per tre giorni con proiezioni, incontri, musica, teatro e soprattutto la gioia di ritrovarsi nella propria città.

Questo il senso di “Cortonesi nel mondo”. Una manifestazione nata da un’idea di Fabio Comanducci e portata avanti in questi mesi da un nutrito gruppo di cortonesi, riuniti nel nuovo sodalizio “Associazione Culturale Dardano”.

Il programma prenderà il via venerdì 7 ottobre alle ore 21,15 con una proiezione di un raro video “Una stagione a Cortona”, documentario RAI del 1979 al seminario di Cortona in via Vagnotti.

Sabato 6 Ottobre alle 10 è previsto l’inizio dell’accreditamento degli ospiti, ovvero i “cortonesi nel mondo” che sceglieranno di tornare a Cortona per partecipare alla manifestazione, presso la Sala del Consiglio Comunale.

Dalle 16 nel centro storico una serie di esibizioni (Gruppo Storico, Compagnia Il Cilindro e altri).

Alle 18 al Teatro Signorelli un momento di riflessione sulla città con il prof. Marco D’Eramo, giornalista e scrittore italiano, sul tema “Rapporto turismo di massa e conservazione delle città d’Arte e del territorio circostante”.

Sempre al Teatro, dalle ore 21, rappresentazione del Piccolo Teatro di Cortona con, a seguire, festa.

Domenica 7, dopo la Messa in Cattedrale delle 10.30, è previsto il Concerto della Filarmonica Cortonese a cui seguirà il saluto delle autorità e un pranzo.

L’obiettivo primario è il rientro per qualche piacevole giorno nella città etrusca di tanti cortonesi che per un motivo o per l’altro risiedono altrove, in altre parti d’Italia come all’estero.

Nei tre giorni di festa sono attesi oltre 1000 cortonesi, di cui alcune decine dall’estero e tantissimi da provincie italiane anche lontane, per i quali sono previste anche occasioni di visita alla Fortezza del Girifalco, al MAEC a Palazzo Laparelli (in questo caso accompagnati dagli studenti della scuola che nel suo piano didattico ha anche il corso in turismo).

“Questo – ha ribadito Fabio Comanducci – sarà un evento unico, ma vorremmo che aprisse la strada ad un percorso di conoscenza di quelle che sono le dinamiche che regolano una città ed un territorio come quello di Cortona. Per questo vorremmo nei prossimi mesi dare vita ad incontri mirati con personalità della cultura in grado di trasmettere quelle informazioni e quella consapevolezza necessarie a vivere e convivere con una città come Cortona”.

“Per l’Amministrazione Comunale questo evento – ha dichiarato il sindaco Francesca Basanieri – è un appuntamento molto importante che ci riempie di orgoglio. Sapere che tanti concittadini da tutta Italia e anche dall’estero hanno nel cuore Cortona e si impegnano per il suo futuro è un risultato eccezionale. Spero che “Cortonesi nel mondo” possa accrescere la consapevolezza di tutti sull’importanza di restare uniti e legati a questa città. Noi faremo la nostra parte e ne siamo veramente contenti.”

Info: cortonesinelmondo@gmail.com

333/8009282 – 338/8218891

Cortona, 3 ottobre 2018