“Cortonantiquaria, bilancio positivo”. Il plauso della Camera di Commercio

“Si è chiusa ieri, con un bilancio sostanzialmente positivo, la cinquantaseiesima edizione di Cortinantiquaria, uno degli appuntamenti più importanti, sia a livello nazionale che internazionale, del settore”. La Camera di Commercio di Arezzo commenta così la fine della rassegna.

Fin dalle prime edizioni, la Mostra mercato nazionale dell’antiquariato di Cortona ha avuto il convinto sostegno della Camera di Commercio di Arezzo che, assieme agli altri Enti organizzatori, si è adoperata per la sua promozione e per la sua crescita organizzativa. A Cortona l’antiquariato non rappresenta soltanto un avvenimento di carattere espositivo ma è qualcosa di strettamente connaturato con le atmosfere che si respirano nel capoluogo turistico e culturale della Valdichiana aretina. Ed è anche strettamente legato alle tradizioni del territorio dove è presente una forte tradizione legata all’artigianato del restauro e. più in generale, a quello artistico. Un rapporto cinquantennale quello tra la mostra e l’Ente camerale che, peraltro, è stato reso ancora più stringente dalla riforma del sistema camerale che ha attribuito alla Camera di Commercio importanti funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli enti ed organismi del territorio. La Camera di Commercio di Arezzo esprime quindi la propria soddisfazione per il riscontro positivo della manifestazione e nell’occasione ringrazia tutti gli espositori che, con la loro presenza ed il loro entusiasmo, sono i veri artefici della crescita e dell’affermazione di questo importante appuntamento espositivo che, assieme alla Fiera Antiquaria di Arezzo, rende la nostra provincia il più importante “distretto dell’antiquariato” italiano.